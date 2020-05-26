Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пентагон обвинил Россию в переброске военной авиации в Ливию 

Газета.Ru и ещё 14 24 минуты назад
Пентагон предъявил обвинение России по Ливии
Фото: РИА Новости
Африканское командование вооруженных сил США на своей странице в Twitter обвинило Россию в переброске военных самолетов в Ливию.
В пресс-релизе сообщается, что Москва направила технику для поддержки ЧВК "Вагнер". Наемники этой компании, по сведениям Пентагона, сражаются на стороне Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром.
Как заявили в Африканском командовании, военные самолеты были доставлены через Сирию, где их перекрасили, чтобы скрыть принадлежность.
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что американские сообщения о переброске российской боевой авиации в Ливию не соответствуют действительности.
Депутат напомнил, что Россия выступает за прекращения насилия в Ливии и призывает стороны конфликта к переговорам.
Видео дня. Потерявшая мужа скандальная блогерша увеличила грудь
Газета.Ru: последние новости
В российской армии коронавирус выявили у более 5,5 тысяч человек В российской армии коронавирус выявили у более 5,5 тысяч человек Российский "Панцирь-С1" сбил турецкий беспилотник в Ливии Российский "Панцирь-С1" сбил турецкий беспилотник в Ливии В небе над Ливией заметили летящие из Сирии российские истребители В небе над Ливией заметили летящие из Сирии российские истребители
Армия , Конфликты , США , ЧВК Вагнера , Наемники , Андрей Красов , Пентагон , Госдума , Ливия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Борис Джонсон обратился к Путину
Борис Джонсон обратился к Путину
Путин кинул ручку во время совещания
Путин кинул ручку во время совещания
Маск пожалел: воздушный старт в США провалился
Маск пожалел: воздушный старт в США провалился
«Я презираю тебя, мразь нацистская»
«Я презираю тебя, мразь нацистская»
Лежала голая возле мусорного бака
Лежала голая возле мусорного бака
Видео
Опубликовано видео пожара на складе с пластиком в Батайске
00:38
Опубликовано видео пожара на складе с пластиком в Батайске
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
01:05
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
01:01
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
Автомобиль снес пожилого мужчину на переходе и попал на видео
00:59
Автомобиль снес пожилого мужчину на переходе и попал на видео
Опубликовано видео падения балкона в центре Петербурга
00:21
Опубликовано видео падения балкона в центре Петербурга
Происшествия
Опубликовано видео тушения крупного пожара под Самарой
01:10
Опубликовано видео тушения крупного пожара под Самарой
Происшествия Пожары
Осквернившие Вечный огонь в Кронштадте вандалы попали на видео
00:37
Осквернившие Вечный огонь в Кронштадте вандалы попали на видео
Происшествия
«Стало ясно, кто дурак»: Пригожин написал стихи о Шнурове
00:56
«Стало ясно, кто дурак»: Пригожин написал стихи о Шнурове
Шоу-бизнес
Крым оценил идею Украины о платном въезде
00:58
Крым оценил идею Украины о платном въезде
Политика
Опубликовано видео крушения вертолета Ми-8 на Чукотке
00:40
Опубликовано видео крушения вертолета Ми-8 на Чукотке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение