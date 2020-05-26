Пентагон предъявил обвинение России по Ливии

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Африканское командование вооруженных сил США на своей странице в Twitter обвинило Россию в переброске военных самолетов в Ливию

В пресс-релизе сообщается, что Москва направила технику для поддержки ЧВК "Вагнер". Наемники этой компании, по сведениям Пентагона, сражаются на стороне Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром.

Как заявили в Африканском командовании, военные самолеты были доставлены через Сирию, где их перекрасили, чтобы скрыть принадлежность.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что американские сообщения о переброске российской боевой авиации в Ливию не соответствуют действительности.

Депутат напомнил, что Россия выступает за прекращения насилия в Ливии и призывает стороны конфликта к переговорам.