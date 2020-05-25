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Путин назначил спецпредставителя по Сирии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 41 минуту назад
Путин назначил спецпредставителя по Сирии
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин назначил посла в Сирии Александра Ефимова своим спецпредставителем по развитию отношений с Дамаском.
«Назначить чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике Ефимова Александра Владимировича специальным представителем президента по развитию отношений с САР», — говорится в указе президента, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Ефимов был назначен послом в Сирии в октябре 2018 года. До этого он занимал пост чрезвычайного и полномочного посла России в ОАЭ.
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Армия , Войска , США , Александр Ефимов , Владимир Путин , Дамаск , Сирия
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