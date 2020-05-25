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Минобороны Китай предоставило российским военным маски и защитные костюмы 

Газета.Ru и ещё 1 2 часа назад
Китай направил российским военным маски
Фото: РИА Новости
Министерство обороны Китая направило военнослужащим России, Монголии и Восточного Тимора маски, защитные костюмы и другие средства. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что средства защиты были отправлена 22 и 24 мая с одобрения Центрального военного совета.
В китайской минобороне отметили, что и дальше будут усиливать международное сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса.
По состоянию на 25 мая в России выявлено 353 427 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Армия , Войска , Министерство обороны , ВОЗ , Китай , Монголия , Тимор-Лесте
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