Китай направил российским военным маски

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Отмечается, что средства защиты были отправлена 22 и 24 мая с одобрения Центрального военного совета.

В китайской минобороне отметили, что и дальше будут усиливать международное сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса.

По состоянию на 25 мая в России выявлено 353 427 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек.