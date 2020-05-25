Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Армия Хафтара отчиталась о 13 сбитых турецких беспилотниках 

Lenta.ru 2 часа назад
Армия Хафтара отчиталась о сбитых турецких беспилотниках
Фото: Reuters
За последние трое суток Ливийская национальная армия (ЛНА) сбила 13 турецких беспилотников. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель армии генерал-майор Ахмед аль-Мисмари, передает AMN.
Он уточнил, что дроны были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО). По словам генерал-майора, армия фельдмаршала Халифы Хафтара серьезно сдвинулась в боевом направлении.
«Военно-воздушные силы начали восстанавливать полный суверенитет над несколькими ливийскими регионами», — добавил аль-Мисмари, отметив, что сообщения о выводе войск ЛНА не верны.
Ранее 25 мая сообщалось, что Турция отправит несколько тысяч сирийских боевиков в Ливию для участия в боях против частей ЛНА. Анкара уже переправила 500 представителей протурецких группировок в Ливию. Всего турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган планирует послать по меньшей мере 3400 наемников, бойцов вооруженной оппозиции Сирии.
Турция совместно с силами правительства национального согласия (ПНС) Ливии борется за оттеснение другого органа исполнительной власти в стране — Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара. В регионе наблюдается ситуация двоевластия, после того, как в 2011 году в Ливии началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года полковник Муаммар Каддафи.
Видео дня. Голый мужчина поставил на уши Росгвардию
Последние новости
Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан Показано будущее пляжей после пандемии коронавируса Показано будущее пляжей после пандемии коронавируса Около 1,6 тысячи бойцов ЧВК Вагнера покинули запад Ливии Около 1,6 тысячи бойцов ЧВК Вагнера покинули запад Ливии
Комментарии
Армия , Реджеп Эрдоган , Муаммар Каддафи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У политика Украины обнаружили бизнес в Крыму
У политика Украины обнаружили бизнес в Крыму
Ну Украине назвали сценарий прекращения войны в Донбассе
Ну Украине назвали сценарий прекращения войны в Донбассе
Медсестре в купальнике предложили новую работу
Медсестре в купальнике предложили новую работу
Маск признался в любви к русскому языку
Маск признался в любви к русскому языку
Рассекречены подробности ареста Генриха Гиммлера
Рассекречены подробности ареста Генриха Гиммлера
Видео
Опубликовано видео с места захвата в заложники кубинки в Москве
00:19
Опубликовано видео с места захвата в заложники кубинки в Москве
Происшествия
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
00:48
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Казани
00:38
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Казани
Происшествия
Опубликовано видео задержания устроивших перестрелку в Москве
01:17
Опубликовано видео задержания устроивших перестрелку в Москве
Происшествия Новости Москвы
Прятавшийся за мусоропроводом дикобраз попал на видео
01:05
Прятавшийся за мусоропроводом дикобраз попал на видео
Общество
«Упырь из Ярославля» избил женщину за спущенную маску
01:11
«Упырь из Ярославля» избил женщину за спущенную маску
Происшествия
Разборки 90-х: перестрелка в Москве
01:19
Разборки 90-х: перестрелка в Москве
Происшествия
Запуск ракеты-носителя «Союз-2» попал на видео
00:59
Запуск ракеты-носителя «Союз-2» попал на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с самым ожидаемым кино 2020
09:00
Опубликовано видео с самым ожидаемым кино 2020
Общество
Появилось видео оскорблений Пригожина и Шнурова
03:15
Появилось видео оскорблений Пригожина и Шнурова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение