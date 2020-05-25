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Военные РФ и Сирии провели совместное учение в порту Тартус 

Российская Газета и ещё 6 1 час назад
Военные РФ и Сирии провели учения в порту Тартус
Фото: ВМФ России
Вопросы универсальной обороны порта Тартус, где расположена база РФ, были отработаны в ходе совместного тактического учения военно-морских сил Сирии и Военно-морского флота России.
По легенде, четверо диверсантов-водолазов попытались установить на дне акватории закладку с самодельным взрывным устройством. По тревоге были подняты подразделения противодиверсионных сил и средств, на место прибыл катер "Раптор". Российские и сирийские военные уничтожили двух диверсантов, еще двое попытались скрыться. К их поискам подключились боевые пловцы РФ. Диверсантов поймали и доставили на берег, где их ожидала российская военная полиция.
В учениях также были задействованы катер "Кинель" и один из новейших российских минных тральщиков "Иван Антонов", тральщики и ракетные катера сирийских ВМС. "Все цели достигнуты, ВМС САР И ВМФ России к охране и обороне пункта морского базирования Тартус готовы", — цитирует РИА Новости начальника пункта базирования Тартус Вячеслава Родионова.
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Комментарии
Армия , Войска , Иван Антонов , РИА Новости , Сирия
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