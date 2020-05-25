Военные РФ и Сирии провели учения в порту Тартус

Вопросы универсальной обороны порта Тартус, где расположена база РФ , были отработаны в ходе совместного тактического учения военно-морских сил Сирии и Военно-морского флота России.

По легенде, четверо диверсантов-водолазов попытались установить на дне акватории закладку с самодельным взрывным устройством. По тревоге были подняты подразделения противодиверсионных сил и средств, на место прибыл катер "Раптор". Российские и сирийские военные уничтожили двух диверсантов, еще двое попытались скрыться. К их поискам подключились боевые пловцы РФ. Диверсантов поймали и доставили на берег, где их ожидала российская военная полиция.