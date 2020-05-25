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Турция перебросила в Ливию более 300 сирийских наемников 

Газета.Ru и ещё 10 55 минут назад
Турция перебросила в Ливию сотни сирийских наемников
Фото: Reuters
Свыше 300 сирийских наемников прибыли в 25 мая в Ливию из Турции. Об этом информирует телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источник в аэропорту ливийского города Мисрата.
Источник сообщил, что на территорию страны рано утром прибыли два самолета с 301 сирийским наемником. По его словам, некоторые из них не знают арабского языка.
В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и "восточное правительство" во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.
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Армия , Войска , Человек года , Наемники , Ливия , Турция
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