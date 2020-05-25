Тысячи бойцов ЧВК Вагнера покинули запад Ливии

Около 1,6 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера покинули зону боевых действий на западе Ливии . Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил Ливии Мухаммеда Кунуну.

По его словам, сотрудники ЧВК, которые участвуют в ливийском конфликте на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, вылетели на двух военно-транспортных самолетах из аэропорта Бени Велид к юго-востоку от столицы страны Триполи. О том, куда они переместились, не сообщается.

Ранее сообщалось, что ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии. По данным организации, на стороне Хафтара воюют от 800 до 1200 сотрудников компании.