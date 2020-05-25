Тысячи бойцов ЧВК Вагнера покинули запад Ливии

Около 1,6 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера покинули зону боевых действий на западе Ливии. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил Ливии Мухаммеда Кунуну.
По его словам, сотрудники ЧВК, которые участвуют в ливийском конфликте на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, вылетели на двух военно-транспортных самолетах из аэропорта Бени Велид к юго-востоку от столицы страны Триполи. О том, куда они переместились, не сообщается.
Ранее сообщалось, что ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии. По данным организации, на стороне Хафтара воюют от 800 до 1200 сотрудников компании.
ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе, Сирии и направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира.
В феврале президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил российское военное руководство, в том числе министра обороны Сергея Шойгу, в ведении войны в Ливии с привлечением наемников. МИД России отреагировал на это высказывание, отметив, что оно не соответствует действительности. Эрдоган также рассказал о некой фотографии, на которой запечатлены Шойгу, начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар, а также некто, кого Эрдоган назвал руководителем ЧВК Вагнера.