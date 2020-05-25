Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 1,6 тысячи бойцов ЧВК Вагнера покинули запад Ливии 

Lenta.ru и ещё 1 50 минут назад
Тысячи бойцов ЧВК Вагнера покинули запад Ливии
Фото: страница «ЧВК Вагнера - военное обозрение» во «ВКонтакте»
Около 1,6 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера покинули зону боевых действий на западе Ливии. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил Ливии Мухаммеда Кунуну.
По его словам, сотрудники ЧВК, которые участвуют в ливийском конфликте на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, вылетели на двух военно-транспортных самолетах из аэропорта Бени Велид к юго-востоку от столицы страны Триполи. О том, куда они переместились, не сообщается.
Ранее сообщалось, что ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии. По данным организации, на стороне Хафтара воюют от 800 до 1200 сотрудников компании.
ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе, Сирии и направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира.
В феврале президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил российское военное руководство, в том числе министра обороны Сергея Шойгу, в ведении войны в Ливии с привлечением наемников. МИД России отреагировал на это высказывание, отметив, что оно не соответствует действительности. Эрдоган также рассказал о некой фотографии, на которой запечатлены Шойгу, начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар, а также некто, кого Эрдоган назвал руководителем ЧВК Вагнера.
Видео дня. Голый мужчина поставил на уши Росгвардию
Последние новости
В России рухнула выдача ипотеки В России рухнула выдача ипотеки Названы регионы России с затяжным выходом из эпидемии коронавируса Названы регионы России с затяжным выходом из эпидемии коронавируса Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 353 тысячи Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 353 тысячи
Комментарии 1
Армия , Войска , Конфликты , ЧВК Вагнера , Сергей Шойгу , Реджеп Эрдоган , Евгений Пригожин , Омар аль-Башир , Валерий Герасимов , Генштаб , МИД , ООН , Ливия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лепс ответил Пригожину о «бедных артистах»
Лепс ответил Пригожину о «бедных артистах»
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
«Какие вы глупые»: Пригожин оскорбил Шнурова и Лепса
«Какие вы глупые»: Пригожин оскорбил Шнурова и Лепса
С жены Кобзона требуют миллионы рублей
С жены Кобзона требуют миллионы рублей
Россия впервые без Украины построила стелс-фрегат
Россия впервые без Украины построила стелс-фрегат
Видео
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
00:48
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Казани
00:38
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Казани
Происшествия
Опубликовано видео задержания устроивших перестрелку в Москве
01:17
Опубликовано видео задержания устроивших перестрелку в Москве
Происшествия Новости Москвы
Прятавшийся за мусоропроводом дикобраз попал на видео
01:05
Прятавшийся за мусоропроводом дикобраз попал на видео
Общество
«Упырь из Ярославля» избил женщину за спущенную маску
01:11
«Упырь из Ярославля» избил женщину за спущенную маску
Происшествия
Разборки 90-х: перестрелка в Москве
01:19
Разборки 90-х: перестрелка в Москве
Происшествия
Запуск ракеты-носителя «Союз-2» попал на видео
00:59
Запуск ракеты-носителя «Союз-2» попал на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с самым ожидаемым кино 2020
09:00
Опубликовано видео с самым ожидаемым кино 2020
Общество
Появилось видео оскорблений Пригожина и Шнурова
03:15
Появилось видео оскорблений Пригожина и Шнурова
Шоу-бизнес
Дебош в аэропорту Симферополя попал на видео
02:02
Дебош в аэропорту Симферополя попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение