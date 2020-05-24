В России усомнились в мощи американского оружия

Он счел американский боевой лазер бесполезным, так как для него необходимы идеальные условия, которые крайне редко бывают в море. Ученый отметил, что сейчас лазерное оружие можно использовать, чтобы вывести из строя оптико-электронные системы разных видов вооружений, однако для уничтожения воздушных целей оно не может считаться эффективным.

По словам Сивкова, эффективность луча снизит в несколько раз даже малозаметная дымка. Он обратил внимание, что в видео испытаний, опубликованном американской стороной, луч направлен на беспилотник длительное время — это значит, что у него недостаточная энергоэффективность.

Ранее США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников. На кадрах видно корабль, на носу которого разместили установку. Также на видео показали сам лазер, который направлен вдоль поверхности воды. После этого беспилотный летательный аппарат загорается.