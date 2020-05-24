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В России сочли бесполезным лазерное оружие США 

Lenta.ru и ещё 1 39 минут назад
В России усомнились в мощи американского оружия
Фото: Office of Naval Research
В современной войне возможности лазерного оружия крайне ограничены. Об этом заявил президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков в комментарии РИА Новости.
Он счел американский боевой лазер бесполезным, так как для него необходимы идеальные условия, которые крайне редко бывают в море. Ученый отметил, что сейчас лазерное оружие можно использовать, чтобы вывести из строя оптико-электронные системы разных видов вооружений, однако для уничтожения воздушных целей оно не может считаться эффективным.
По словам Сивкова, эффективность луча снизит в несколько раз даже малозаметная дымка. Он обратил внимание, что в видео испытаний, опубликованном американской стороной, луч направлен на беспилотник длительное время — это значит, что у него недостаточная энергоэффективность.
Ранее США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников. На кадрах видно корабль, на носу которого разместили установку. Также на видео показали сам лазер, который направлен вдоль поверхности воды. После этого беспилотный летательный аппарат загорается.
В октябре 2018 года директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко заявил, что российский боевой лазерный комплекс «Пересвет» эффективно работает против беспилотников промышленного и кустарного производства лишь в «идеальных условиях».
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Комментарии 5
Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , США , Игорь Коротченко , Константин Сивков , Академия геополитических проблем , РИА Новости
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