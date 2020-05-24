Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США рассказали об успешном испытании ракеты-носителя Falcon-9 

Lenta.ru и ещё 1 44 минуты назад
В США испытали ракету-носитель Falcon-9
Фото: РИА Новости
Компания SpaceX сообщила об успешном испытании ракеты-носителя Falcon-9 в своем официальном аккаунте в Twitter. На следующей неделе Falcon-9 предстоит выполнить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
В своем заявлении компания отметила, что было проведено огневое испытание ракеты.
«Статическое огневое испытание Falcon 9 завершено, планируем запуск Crew Dragon на МКС с астронавтами Дагом Херли и Бобом Бенкеном 27 мая в 16.33», — говорится в посте.
Астронавты Херли и Бенкен отправятся на космическую станцию на борту корабля Crew Dragon во время летного испытания, получившего название «Demo-2». Запуск будет проходить со стартового комплекса 39A (LC-39A), расположенного в космическом центре имени Джона Кеннеди во Флориде. Старт назначен на среду, 27 мая, в 23:33 по московскому времени. Успешное проведение данного старта будет означать разрушение российской монополии в западной пилотируемой космонавтике.
8 июля 2011 года США последний раз самостоятельно доставляли людей на околоземную орбиту. Тогда стартовал многоразовый пилотируемый космический корабль Atlantis программы Space Shuttle. С тех пор людей на МКС доставляют советские (российские) пилотируемые космические корабли «Союз». Последний пуск «Союза» с астронавтом, за который «Роскосмос» от НАСА получит 90 миллионов долларов, состоится осенью этого года, после чего Россия и США будут лишь обмениваться местами на собственных пилотируемых космических кораблях.
Видео дня. Толпа людей в Новосибирске устроила танцы на улице
Последние новости
ВЦИОМ отреагировал на данные Bloomberg о рейтинге Путина ВЦИОМ отреагировал на данные Bloomberg о рейтинге Путина Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 24 мая Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 24 мая Россиян развлекут опасными испанскими домохозяйками и Мироновым в роли Калигулы Россиян развлекут опасными испанскими домохозяйками и Мироновым в роли Калигулы
Комментарии
Армия , Войска , Наука и техника , Оружие , Технологии , Роскосмос , SpaceX , NASA , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина испугалась потерять Донбасс
Украина испугалась потерять Донбасс
Появились данные о поражении 70 процентов легких Кадырова
Появились данные о поражении 70 процентов легких Кадырова
«Забрал обед у двери»: как умирал сын Моргуновой
«Забрал обед у двери»: как умирал сын Моргуновой
«Он вообще сумасшедший, больной»: Светличная о Шаляпине
«Он вообще сумасшедший, больной»: Светличная о Шаляпине
Медсестре в купальнике предложили новую работу
Медсестре в купальнике предложили новую работу
Видео
Ту-142МЗ совершили полёт над Тихим океаном и попали на видео
00:32
Ту-142МЗ совершили полёт над Тихим океаном и попали на видео
Массовая вечеринка нарушителей самоизоляции попала на видео
00:36
Массовая вечеринка нарушителей самоизоляции попала на видео
Опубликовано видео испытания лазерного оружия против беспилотников
00:14
Опубликовано видео испытания лазерного оружия против беспилотников
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
00:52
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
00:24
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
00:18
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
Акулы поохотилась возле рыболова и попала на видео
00:18
Акулы поохотилась возле рыболова и попала на видео
Приезжающих в Крым ждет неприятное нововведение
00:58
Приезжающих в Крым ждет неприятное нововведение
Общество
Опубликовано видео с места пожара в российской больнице
00:41
Опубликовано видео с места пожара в российской больнице
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
03:18
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение