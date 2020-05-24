В США испытали ракету-носитель Falcon-9

Компания SpaceX сообщила об успешном испытании ракеты-носителя Falcon-9 в своем официальном аккаунте в Twitter. На следующей неделе Falcon-9 предстоит выполнить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).

В своем заявлении компания отметила, что было проведено огневое испытание ракеты.

«Статическое огневое испытание Falcon 9 завершено, планируем запуск Crew Dragon на МКС с астронавтами Дагом Херли и Бобом Бенкеном 27 мая в 16.33», — говорится в посте.

Астронавты Херли и Бенкен отправятся на космическую станцию на борту корабля Crew Dragon во время летного испытания, получившего название «Demo-2». Запуск будет проходить со стартового комплекса 39A (LC-39A), расположенного в космическом центре имени Джона Кеннеди во Флориде. Старт назначен на среду, 27 мая, в 23:33 по московскому времени. Успешное проведение данного старта будет означать разрушение российской монополии в западной пилотируемой космонавтике.