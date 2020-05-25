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Китай призвал США соблюдать Договор о запрещении ядерных испытаний 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Китай призвал США соблюдать ДВЗЯИ
Фото: РИА Новости
Китай озабочен сообщениями о возможности проведения США ядерного испытания, призывает Соединенные Штаты соблюдать взятые на себя обязательства в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«Мы крайне обеспокоены этими сообщениями. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) является важным столпом международной системы контроля над ядерными вооружениями, и хотя он еще не вступил в силу, однако (благодаря ему), запрет на проведение ядерных испытаний стал международной нормой», — цитирует РИА «Новости» дипломата.
По его словам, договор имеет важное значение для продвижения ядерного разоружения, предотвращения распространения ядерного оружия, для защиты глобального мира и безопасности.
«Пять ядерных держав, включая США, подписали договор, а также обязались приостановить ядерные испытания. США провели больше ядерных испытаний, чем какое-либо другое государство, мы призываем Вашингтон взять на себя соответствующие обязанности, выполнять свои обязательства и эффективно отстаивать цели и задачи договора, прикладывать больше усилий для поддержания международного режима нераспространения ядерного оружия и ядерного разоружения», — указал он.
Представитель ведомства также призвал США не идти все дальше и дальше по пути дестабилизации глобальной стратегической стабильности.
Напомним, в субботу СМИ сообщили, что американские власти обсуждают возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
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Армия , В мире , Оружие , США , Безопасность , МИД , РИА Новости , Китай
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