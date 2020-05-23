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На Украине рассказали о слежке за Россией из космоса 

Lenta.ru 36 минут назад
За Россией следят из космоса
Фото: ТАСС
Украина в рамках антитеррористической операции (АТО) и операции Объединенных сил (ООС) на востоке страны и слежке за действиями России в Крыму и других приграничных территориях использует западные космические аппараты дистанционного зондирования Земли, сообщает консалтинговое агентство Defense Express.
По его данным, основными задачами космических систем разведки (КСР) при проведении АТО (и сменившей ее ООС) выступают, в частности, определение состава, положения и перемещения группировок противника, раскрытие системы управления войсками, обнаружение инженерных заграждений, выявление новых образцов военной техники и оценка результатов огневого поражения противника.
Defense Express отмечает, что Украина имеет соглашения с 19 государствами по обмену спутниковыми данными, в том числе полученными коммерческими космическими аппаратами. Агентство особо выделяет американские спутники DigitalGlobe и французские Pleiades.
«Например, только американская компания DigitalGlobe в сутки имеет возможность снять с помощью спутников WorldView-1 и WorldView-2 более 17 тысяч квадратных километров зоны проведения ООС», — пишет Defense Express.
Агентство напоминает, что разрешение космических аппаратов Pleiades составляет 50 сантиметров, а спутника WorldView -3 — 30 сантиметров, причем DigitalGlobe имеет разрешение от американских властей на продажу снимков разрешением 40 сантиметров.
Говоря о собственно украинских спутниках, Defense Express отмечает, что космический аппарат «Січ-2» завершил срок службы, а работы над его заменой, «Січ-2», еще не завершены. При этом разрешающая способность первого составляла 8,2 метра, тогда как второго должна равняться 2,5 метра.
«Для решения задач КСР сейчас крайне нужны космические снимки с высокой разрешающей способностью (до одного метра)», — пишет агентство, отмечая, что изготовление одного спутника высокого разрешения требует от 50 до 200 миллионов долларов.
В публикации Defense Express не упоминается о первом украинском геостационарном телекоммуникационном спутнике «Либідь», который произведен канадской компанией MacDonald, Dettwiler and Associates, но находится в России в городе Железногорске Красноярского края на территории предприятия «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» в ожидании запуска с космодрома Байконур на фактически снятой с производства украинской ракете «Зенит-3SLБФ».
В марте Defense Express выложило на YouTube ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады на одном из полигонов Украины, в котором показана боевая мощь армии страны.
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Армия , Войска , Оружие , Украина , ИСС им. академика Решетнева , Республика Крым
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