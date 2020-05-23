Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия впервые без Украины построила стелс-фрегат 

Lenta.ru и ещё 5 35 минут назад
Россия впервые без Украины построила стелс-фрегат
Фото: кадр видео
Россия создала стелс-фрегат, отличающийся сплошной надстройкой, выполненной из композитных материалов. Видео спуска на воду третьего корабля проекта 22350 «Адмирала Головко» опубликовала «Звезда».
Согласно телеканалу, фрегат стал первым среди кораблей проекта 22350, получивший «полностью российскую силовую установку, которую разработали отечественные специалисты», а не украинскую. «Причем даже винты здесь особой, уникальной конструкции», — пишет телеканал.
По словам главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России Николая Евменова, фрегат внешне «совершенно отличается от кораблей предыдущих проектов, этот корабль — носитель высокоточного оружия, а по своим техническим характеристикам это корабль морской и дальней океанской зоны».
В июле 2019 года The Drive написало, что головной фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 является самым современным российским боевым кораблем, однако не отправляется в дальнее плавание без буксировочной техники, что обнажает проблемы ВМФ России.
В сентябре 2018 года генеральный директор «Северной верфи» Игорь Пономарев заявил, что только четвертый российский фрегат проекта 22350 получит полностью российскую силовую установку, в отличие от предшествующих ему трех кораблей, оснащаемых турбинами украинского производства.
В мае 2016 года вице-президент по военному кораблестроению Объединенной судостроительной корпорации Игорь Пономарев сообщил, что Россия получила от Украины после обострения взаимоотношений в марте 2014 года оборудование для первых двух фрегатов полностью, и частично — для третьего.
Замещением украинских двигателей в России занимается (для фрегатов проекта 22350) рыбинское предприятие «Сатурн» (Ярославская область).
В настоящее время ВМФ России располагает одним («Адмирал Головко») фрегатом проекта 22350, второй корабль («Адмирал Касатонов») завершает испытания. Всего запланировано построить восемь кораблей проекта 22350.
Значимую часть импортируемых в Россию морских энергетических установок производила «Зоря — Машпроект» в украинском Николаеве. Предприятие выпускало морские газотурбинные двигатели, морские редукторы и комплектные пропульсивные установки для практически всех типов кораблей и судов. «Зоря — Машпроект» фактически являлась монополистом в пределах бывшего СССР в разработке и производстве газовых турбин для кораблей военного флота.
Военно-техническое сотрудничество России и Украины прекратилось по официальным каналам после присоединением Крыма к первой и событий на юго-востоке второй.
Видео дня. Когда откроются музеи, кафе и театры
Последние новости
В коронавирусе увидели отрезвляющий душ для человечества В коронавирусе увидели отрезвляющий душ для человечества Установлена личность захватчика банка в Москве Установлена личность захватчика банка в Москве Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Комментарии 9
Армия , Оружие , Игорь Пономарев , Объединенная судостроительная корпорация , Северная верфь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«COVID реален и он убивает»: похоронили Максима Моргунова
«COVID реален и он убивает»: похоронили Максима Моргунова
Появились подробности заражения Кадырова
Появились подробности заражения Кадырова
Появились данные о поражении 70 процентов легких Кадырова
Появились данные о поражении 70 процентов легких Кадырова
«Она прощается»: поклонники обеспокоены внешним видом Пугачевой
«Она прощается»: поклонники обеспокоены внешним видом Пугачевой
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
Видео
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
00:52
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
00:24
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
00:18
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
Акулы поохотилась возле рыболова и попала на видео
00:18
Акулы поохотилась возле рыболова и попала на видео
Опубликовано видео с места пожара в российской больнице
00:41
Опубликовано видео с места пожара в российской больнице
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
03:18
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
Общество
«Крокодил Гитлера» умер в Москве
00:31
«Крокодил Гитлера» умер в Москве
Новости Москвы
Установлена личность захватчика банка в Москве
00:15
Установлена личность захватчика банка в Москве
Происшествия Криминал
«Для меня это полный шок»: Бузова о захвате заложников
01:00
«Для меня это полный шок»: Бузова о захвате заложников
Шоу-бизнес
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
02:52
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение