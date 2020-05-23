Россия впервые без Украины построила стелс-фрегат 

Россия создала стелс-фрегат, отличающийся сплошной надстройкой, выполненной из композитных материалов. Видео спуска на воду третьего корабля проекта 22350 «Адмирала Головко» опубликовала «Звезда».

Согласно телеканалу, фрегат стал первым среди кораблей проекта 22350, получивший «полностью российскую силовую установку, которую разработали отечественные специалисты», а не украинскую. «Причем даже винты здесь особой, уникальной конструкции», — пишет телеканал.

По словам главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России Николая Евменова, фрегат внешне «совершенно отличается от кораблей предыдущих проектов, этот корабль — носитель высокоточного оружия, а по своим техническим характеристикам это корабль морской и дальней океанской зоны».

В июле 2019 года The Drive написало, что головной фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 является самым современным российским боевым кораблем, однако не отправляется в дальнее плавание без буксировочной техники, что обнажает проблемы ВМФ России.

В сентябре 2018 года генеральный директор « Северной верфи Игорь Пономарев заявил, что только четвертый российский фрегат проекта 22350 получит полностью российскую силовую установку, в отличие от предшествующих ему трех кораблей, оснащаемых турбинами украинского производства.

В мае 2016 года вице-президент по военному кораблестроению Объединенной судостроительной корпорации Игорь Пономарев сообщил, что Россия получила от Украины после обострения взаимоотношений в марте 2014 года оборудование для первых двух фрегатов полностью, и частично — для третьего.

Замещением украинских двигателей в России занимается (для фрегатов проекта 22350) рыбинское предприятие «Сатурн» (Ярославская область).

В настоящее время ВМФ России располагает одним («Адмирал Головко») фрегатом проекта 22350, второй корабль («Адмирал Касатонов») завершает испытания. Всего запланировано построить восемь кораблей проекта 22350.

Значимую часть импортируемых в Россию морских энергетических установок производила «Зоря — Машпроект» в украинском Николаеве. Предприятие выпускало морские газотурбинные двигатели, морские редукторы и комплектные пропульсивные установки для практически всех типов кораблей и судов. «Зоря — Машпроект» фактически являлась монополистом в пределах бывшего СССР в разработке и производстве газовых турбин для кораблей военного флота.

Военно-техническое сотрудничество России и Украины прекратилось по официальным каналам после присоединением Крыма к первой и событий на юго-востоке второй.