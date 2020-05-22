Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турция захватила кусок греческой земли 

Lenta.ru 58 минут назад
Турция захватила кусок греческой земли
Фото: Army Voice
Турецкие военные и спецназ полиции захватили кусок греческой земли на спорной границе, проходящей по реке Эврос (другое название Марица). Об этом сообщает Army Voice.
По информации издания, турецкие силы оккупировали небольшой участок берега реки неподалеку от греческого города Фере. Сообщается, что изначально на турецкой стороне появились около 10 человек, которые установили там палатку. Затем силы стали наращиваться. Сейчас уже более 35 турков находятся на греческой территории, которую они начали зачищать от леса.
Кусок суши, на котором на постоянной основе обосновались турецкие военные, — по сути, речной нанос. В этом месте Эврос периодические меняет свое русло, и течет то западнее, то восточнее. Турция отказывается признавать, что Греция может иметь какую-либо территорию к востоку от реки, даже если та периодически меняет свое русло естественным путем, пишет Army Voice.
Издание отмечает, что недавно на границу приезжали греческие армейские офицеры-географы, которые изучали местность для установки заграждений. Турецкой стороне это не понравилось, и она направила в регион своих специалистов. Судя по всему, Анкара решила просто-напросто отобрать землю у Греции, указывают авторы материала.
Сообщается, что турецкая сторона постоянно ссылается на доказательства того, что этот участок суши принадлежит ей, однако подтверждение не предоставляет. Из-за этого Турция отказывается от дискуссий, игнорируя договоренности, согласно которым страны обсуждают пограничные проблемы.
«Присутствие турецких вооруженных сил свидетельствует о намерении Анкары создать военную проблему», — резюмируют авторы.
На границе двух стран периодически происходят различные инциденты. К примеру, в 2018 году в этом регионе были арестованы два турецких солдата. При этом Греция и Турция в 1955 году подписали соглашение, предусматривавшее строительство противопаводковых сооружений, которые также подкорректировали бы некоторые участки реки.
Видео дня. Зачем сотрудники МЧС стригут траву маникюрными ножницами
Последние новости
Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова Путин назвал сроки новой волны коронавируса в России Путин назвал сроки новой волны коронавируса в России Раскрыты подробности состояния заразившегося коронавирусом сатирика Трушкина Раскрыты подробности состояния заразившегося коронавирусом сатирика Трушкина
Комментарии
Армия , Ближний Восток , В мире , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились подробности заражения Кадырова
Появились подробности заражения Кадырова
Светличная захотела ударить Шаляпина
Светличная захотела ударить Шаляпина
В семье Харатьяна произошла страшная трагедия
В семье Харатьяна произошла страшная трагедия
СК проверит данные о двойном гражданстве Мизулиной
СК проверит данные о двойном гражданстве Мизулиной
Россиян нашли с простреленными головами на базе экспедиции
Россиян нашли с простреленными головами на базе экспедиции
Видео
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
03:18
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
Общество
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
00:22
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
Происшествия В мире
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
03:04
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
00:25
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
Происшествия
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
00:34
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
Происшествия
Ким Чен Ын снова оказался в центре внимания СМИ
01:03
Ким Чен Ын снова оказался в центре внимания СМИ
В мире Азия
Михалков: «Паш, ты *** что ли? Ты с ума сошел?»
00:34
Михалков: «Паш, ты *** что ли? Ты с ума сошел?»
Общество
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
00:36
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
00:46
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
Армия
Пока вы не уснули: Лукашенко рассказал о тревожном сигнале из России
00:52
Пока вы не уснули: Лукашенко рассказал о тревожном сигнале из России
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение