Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЛНА заявили о нарушении Турцией оружейного эмбарго 

RT на русском и ещё 1 27 минут назад
В ЛНА заявили о нарушении Турцией оружейного эмбарго
Фото: Reuters
Турция нарушает международное оружейное эмбарго, направляя в Ливию свою технику и оружие. Об этом заявил официальный представитель командования Ливийской национальной армии (ЛНА) бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари.
«Нарушая международное эмбарго, которое должно было служить гарантом развития процесса мирного урегулирования в Ливии, Турция совершенно открыто направляет в нашу страну сотни единиц бронетехники, артиллерийских орудий, беспилотных летательных аппаратов, крупнокалиберных пулемётов и других наступательных вооружений», — сказал он.
В ходе брифинга аль-Мисмари представил кадры, на которых якобы показывается захваченная и уничтоженная в Ливии турецкая техника.
«На экране вы можете видеть записи с видеорегистратора одного из турецких бронеавтомобилей «Кирпи», захваченного ливийскими воинами в ходе боев с переброшенными из Сирии членами террористических группировок южнее города Триполи», — сказал он.
Он также показал кадры из порта Триполи, где, по его словам, «турецкие инструктора осуществляли обучение боевиков по эксплуатации передаваемой им техники».
«На кадрах от 11 января 2020 года видно, как проводятся занятия по вождению», — добавил он.
Как отметил аль-Мисмари, видеозаписи доказывают нарушение Турцией международных норм.
Он также напомнил, что Правительство национального согласия (ПНС) Ливии отказалось от предложения о введении режима прекращения огня в месяц Рамадан.
«Мы отрицаем обвинения нашей стороны в нанесении ударов по госпиталю в Триполи, появившиеся ранее», — добавил он.
21 мая в ПНС Ливии сообщили, что отказались от предложенного ЛНА временного перемирия на период месяца Рамадан, так как это является попыткой ЛНА выиграть время.
Видео дня. Зачем сотрудники МЧС стригут траву маникюрными ножницами
RT на русском: последние новости
Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу В МИД заявили об усилении военной активности НАТО в Арктике В МИД заявили об усилении военной активности НАТО в Арктике В НАТО обвинили Россию в нарушении Договора по открытому небу В НАТО обвинили Россию в нарушении Договора по открытому небу
Комментарии
Армия , Войска , Конфликты , Оружие , Ливия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дважды плененный украинец сбежал из тюрьмы ДНР
Дважды плененный украинец сбежал из тюрьмы ДНР
Бойцы Нацгвардии Украины поплатились за войну в Донбассе
Бойцы Нацгвардии Украины поплатились за войну в Донбассе
ДНР заявила о подавлении огневых точек ВСУ
ДНР заявила о подавлении огневых точек ВСУ
Появились новые фото «медсестры в купальнике»
Появились новые фото «медсестры в купальнике»
Мать жертвы Соколова впервые рассказала об убийстве
Мать жертвы Соколова впервые рассказала об убийстве
Видео
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
03:18
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
Общество
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
00:22
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
Происшествия В мире
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
03:04
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
00:25
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
Происшествия
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
00:34
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
Происшествия
Ким Чен Ын снова оказался в центре внимания СМИ
01:03
Ким Чен Ын снова оказался в центре внимания СМИ
В мире Азия
Михалков: «Паш, ты *** что ли? Ты с ума сошел?»
00:34
Михалков: «Паш, ты *** что ли? Ты с ума сошел?»
Общество
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
00:36
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
00:46
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
Армия
Пока вы не уснули: Лукашенко рассказал о тревожном сигнале из России
00:52
Пока вы не уснули: Лукашенко рассказал о тревожном сигнале из России
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение