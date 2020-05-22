Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Российские» МиГ-29 в Ливии признали белорусскими 

Lenta.ru 30 минут назад
«Российские» МиГ-29 в Ливии признали белорусскими
Фото: China Photos / Getty Images
Замеченные на спутниковых снимках в Ливии истребители четвертого поколения МиГ-29 и вертолеты Ми-24 российского производства могли быть куплены ОАЭ у Белоруссии, пишет The Drive, ссылаясь на распрстраняемые в соцсетях материалы.
В Belarus Security Blog изначально выразили сомнение в достоверности подобной информации, однако затем отметили, что «не стоит исключать возможности получения [фельдмаршалом Ливийской национальной армии Халифом] Хафтаром авиатехники, закупленной третьей стороной, например ОАЭ, через белорусских оружейных трейдеров и необязательно в Беларуси».
«Пилоты могут быть частными контракторами, а не официальными военнослужащими», — пишет блог.
Военный эксперт Юрий Лямин в беседе с «Московским комсомольцем» назвал три версии появления МиГ-29 в Ливии. Согласно первой, истребители действительно являются российскими, а в Ливию данные самолеты прибыли с авиабазы Хмеймим в Сирии. По второй версии МиГ-29 являются египетскими, и были направлены в Ливию для действий против Турции. «И третий вариант, что эти самолеты были закуплены из резервов какой-нибудь страны Объединенными Арабскими Эмиратами, а потом переданы Хафтару», — считает эксперт.
По его мнению, МиГ-29 в Ливии могут использоваться, в частности, для уничтожения турецких беспилотников.
В мае украинское консалтинговое агентство Defense Express заявило, что турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 устроили «настоящий геноцид» «разрекламированным» зенитным ракетно-пушечным комплексам (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
Тогда же турецкое агентство Anadolu сообщило об уничтожении в Ливии девяти ЗРПК российского производства.
Видео дня. Зачем сотрудники МЧС стригут траву маникюрными ножницами
Последние новости
Путин назвал сроки новой волны коронавируса в России Путин назвал сроки новой волны коронавируса в России Собянин заявил о необходимости продлить самоизоляцию в Москве Собянин заявил о необходимости продлить самоизоляцию в Москве Россия вышла на плато по коронавирусу Россия вышла на плато по коронавирусу
Комментарии
Армия , Юрий Лямин , Московский комсомолец , Ливия , ОАЭ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собянин призвал продлить режим самоизоляции в Москве
Собянин призвал продлить режим самоизоляции в Москве
Венсан Кассель экстренно госпитализирован
Венсан Кассель экстренно госпитализирован
Еще одна страна предъявила претензии РФ по ДОНу
Еще одна страна предъявила претензии РФ по ДОНу
Россиян нашли с простреленными головами на базе экспедиции
Россиян нашли с простреленными головами на базе экспедиции
Появились новые фото «медсестры в купальнике»
Появились новые фото «медсестры в купальнике»
Видео
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
00:22
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
Происшествия В мире
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
03:04
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
00:25
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
Происшествия
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
00:34
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
Происшествия
Михалков: «Паш, ты *** что ли? Ты с ума сошел?»
00:34
Михалков: «Паш, ты *** что ли? Ты с ума сошел?»
Общество
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
00:36
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
00:46
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
Армия
Пара получила штраф на 44 тысячи и попала на видео
03:23
Пара получила штраф на 44 тысячи и попала на видео
Общество
Новая линия по производству масок попала на видео
01:42
Новая линия по производству масок попала на видео
Общество
Опубликовано видео падения метеорита в Сибири
00:46
Опубликовано видео падения метеорита в Сибири
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение