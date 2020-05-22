В МИД призвали США вывести ядерное оружие из Европы 

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Сергей Рябков. США для нормализации обстановки и перевода дискуссии в более спокойное русло следовало бы вывести из Европы свое нестратегическое ядерное оружие, заявил замглавы МИД РФ

"Для целей нормализации обстановки и перевода дискуссии в более спокойное русло США для начала следовало бы вывести из Европы свое нестратегическое ядерное оружие, вернуть его на свою территорию и тем самым обеспечить выполнение самим Вашингтоном и его и союзниками, являющимися неядерными государствами по смыслу Договора о нераспространении ядерного оружия, полное выполнение его базовых ключевых статей", — заявил он в интервью газете "Коммерсант".

Он добавил, что США сохраняют значительный потенциал нестратегических ядерных вооружений в непосредственной близости от российских границ.