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В МИД призвали США вывести ядерное оружие из Европы 

РИА Новости 26 минут назад
В МИД призвали США вывести ядерное оружие из Европы
Фото: © AP Photo / Stringer
США для нормализации обстановки и перевода дискуссии в более спокойное русло следовало бы вывести из Европы свое нестратегическое ядерное оружие, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Для целей нормализации обстановки и перевода дискуссии в более спокойное русло США для начала следовало бы вывести из Европы свое нестратегическое ядерное оружие, вернуть его на свою территорию и тем самым обеспечить выполнение самим Вашингтоном и его и союзниками, являющимися неядерными государствами по смыслу Договора о нераспространении ядерного оружия, полное выполнение его базовых ключевых статей", — заявил он в интервью газете "Коммерсант".
Он добавил, что США сохраняют значительный потенциал нестратегических ядерных вооружений в непосредственной близости от российских границ.
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Армия , Политика , Сергей Рябков , МИД , Газета "Коммерсантъ" , США
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