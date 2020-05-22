В МИД оценили шансы продления ДСНВ

Сергей Рябков. Шансы на то, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) будет продлен в 2021 году, не очень высокие, заявил замглавы МИД РФ

"Вопрос не в форме, не в формате, а в отсутствии политической воли и желания со стороны США договариваться, договариваться на основе баланса интересов. Желание с американской стороны одно — выдвигать ультиматумы, навязывать свои схемы, отрицать, по сути дела, без каких-то даже попыток выработать контраргументы, что мы им предлагаем, что мы им предъявляем", — заявил Рябков в ходе онлайн-дискуссии, организованной Фондом поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

"Но на такой основе договориться не получится, поэтому шансы на то, что ДСНВ 2010 года будет действовать в период после 5 февраля 2021 года, я лично оцениваю как не очень высокие", — отметил он.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года.