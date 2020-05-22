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В МИД оценили шансы продления ДСНВ в 2021 году 

РИА Новости 38 минут назад
В МИД оценили шансы продления ДСНВ
Фото: РИА Новости
Шансы на то, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) будет продлен в 2021 году, не очень высокие, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Вопрос не в форме, не в формате, а в отсутствии политической воли и желания со стороны США договариваться, договариваться на основе баланса интересов. Желание с американской стороны одно — выдвигать ультиматумы, навязывать свои схемы, отрицать, по сути дела, без каких-то даже попыток выработать контраргументы, что мы им предлагаем, что мы им предъявляем", — заявил Рябков в ходе онлайн-дискуссии, организованной Фондом поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.
"Но на такой основе договориться не получится, поэтому шансы на то, что ДСНВ 2010 года будет действовать в период после 5 февраля 2021 года, я лично оцениваю как не очень высокие", — отметил он.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года.
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Комментарии
Армия , Политика , США , Сергей Рябков , МИД
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