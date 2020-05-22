«Китай принял вызов»: пандемия перекраивает мир

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Накануне власти КНР обнародовали военный бюджет на 2020 год. По сравнению с 2019-м, траты вырастут на 6,6% ($178,8 млрд), пишет РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп в последнее время значительно усилил давление на Китай, и Пекин принял этот вызов. <…> Китай поступательно увеличивает военные расходы. Возможно, это приведёт (к тому), что уже в ближайшее время мир станет двуполярным, — рассказал эксперт.

Он добавил, что глава КНР Си Цзиньпин считает свою страну готовой к более агрессивной внешней политике, подкреплённой мощным военно-промышленным комплексом.