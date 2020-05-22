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Раскрыта география уничтожения российских «Панцирей» в Ливии 

Lenta.ru 1 час назад
Пресс-центр военной операции «Вулкан гнева», проводимой армией правительства национального согласия (ПНС) Ливии, раскрыл географию уничтожения зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Соответствующие сведения представлены в инфографике, опубликованной турецким агентством Anadolu в Twitter.
Судя по этой информации, ЛНА лишилась в общей сложности девяти «Панцирей» в основном в прибрежной зоне: два комплекса были уничтожены 17 мая на авиабазе Аль-Ватия к юго-западу от Триполи, еще один — 18 мая в прибрежном городе Сирт. Остальные шесть ЗРПК были выведены из строя 20 мая — сразу три близ города Тархуна в 80 километрах к югу от Триполи, один к югу от Сирта и еще один в районе Аль-Вишка. Входит ли в число девяти этих комплексов «Панцирь», захваченный и провезенный по улицам Триполи в качестве трофея, не уточняется.
«Панцири» российского производства были поставлены силам Хафтара из ОАЭ, указывает агентство. По данным Anadolu, Арабские Эмираты выделили ЛНА некоторое количество от 50 ЗРПК, которые в свою очередь были закуплены у России вместе с тысячей ракет к ним на общую сумму 800 миллионов долларов. Турецкие источники также сообщали, что ОАЭ передавали армии Хафтара вертолеты, ударные и разведывательные беспилотники и другое вооружение.
В конце апреля ЛНА, с апреля прошлого года пытающаяся захватить Триполи, объявила о принятии на себя власти в Ливии и выходе из Схиратского соглашения, по которому было сформировано ПНС. Данные действия вызвали недовольство со стороны России и Евросоюза.
На стороне возглавляемого Фаизом Сараджем правительства национального согласия выступают Турция, Италия и большинство западных стран, подконтрольные Хафтару силы поддерживают Египет и Саудовская Аравия, также ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ. России регулярно приписывают поддержку фельдмаршала, однако Кремль заявлял, что контактирует как с Хафтаром, так и с ПНС. Вместе с тем известно, что Хафтар еще в 2018 году был в Москве на переговорах с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым; на встрече присутствовал и петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с так называемой частной военной компанией Вагнера, чьи бойцы якобы воевали на стороне армии фельдмаршала и до начала наступления на Триполи. Президент Путин в свою очередь говорил, что если в Ливии и есть российские граждане, то они не представляют там интересы РФ и не получают государственного финансирования.
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Комментарии 1
Армия , Видео , Сергей Шойгу , Евгений Пригожин , Валерий Герасимов , Генштаб , ЕС , Ливия , Сирт
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