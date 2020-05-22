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У границ России за неделю замечено 24 самолёта-разведчика 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
У границ РФ замечено 24 самолёта-разведчика
Фото: РИА Новости
У границ России за последнюю неделю было замечено 24 иностранных самолёта-разведчика. Об этом сообщает 22 мая официальное издание Минобороны «Красная звезда».
Сообщается также, что в течение недели воздушную разведку вдоль российских границ вели шесть беспилотных летательных аппаратов иностранных государств.
Отмечается, что все объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. Для недопущения нарушения государственной границы дважды в небо поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО.
По информации оборонного ведомства, ни в одном из случаев нарушений воздушного пространства России допущено не было.
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