У границ РФ замечено 24 самолёта-разведчика

Все новости на карте

У границ России за последнюю неделю было замечено 24 иностранных самолёта-разведчика. Об этом сообщает 22 мая официальное издание Минобороны «Красная звезда».

Сообщается также, что в течение недели воздушную разведку вдоль российских границ вели шесть беспилотных летательных аппаратов иностранных государств.

Отмечается, что все объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. Для недопущения нарушения государственной границы дважды в небо поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО.

По информации оборонного ведомства, ни в одном из случаев нарушений воздушного пространства России допущено не было.