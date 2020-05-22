Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости тратиться на оборону во время пандемии коронавирусной инфекции, сообщает агентство БЕЛТА. Упор национальный белорусский лидер пообещал сделать на ракетное производство.

Заявление Лукашенко сделал во время ознакомления с военными разработками. Он подчеркнул, что «войны никто не отменял», несмотря на «эпидемии, пандемии и истерии».

«К ней приходится готовиться в мирное время. Никуда не денешься», — заявил президент.

Глава государства добавил, что на повышение обороноспособности страны уходит много средств, несмотря на то, что «лишних денег нет». По его словам, потенциальным противникам необходимо продемонстрировать, что белорусские вооруженные силы могут «ответить достойно».

«Самый лучший ответ с точки зрения вооружений на сегодняшний день — это ракеты, высокоточное оружие», — пояснил Лукашенко.

Осенью прошлого года, как сообщал «Рамблер», Александр Лукашенко заявил о возможном создании украинско-белорусских предприятий по ракетостроению в Белоруссии. Он допустил, что вооружиться ракетами белорусская армия может и без помощи украинцев, однако на это уйдет вдвое больше времени — около 5 лет.