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Лукашенко пообещал развивать ракетное производство 

Lenta.ru и ещё 2 32 минуты назад
«Приходится тратиться»: Лукашенко готовится к войне
Фото: Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что страна будет развивать ракетное производство, передает БЕЛТА.
По его словам, «несмотря на эпидемии, пандемии, истерии», «войну никто не отменял», и «к ней приходится готовиться в мирное время», чтобы потом «не пожинать горькие плоды». Поэтому «приходится тратиться и на оборону», хотя «лишних денег нет».
Стратегическая задача Белоруссии в случае военной агрессии противника — нанести ему неприемлемый урон, пояснил Лукашенко.
«И мы это должны демонстрировать сейчас, чтобы те, кто, не дай бог, вздумает с нами воевать, понимали, что мы можем ответить достойно. Самый лучший ответ с точки зрения вооружений на сегодняшний день — это ракеты, высокоточное оружие», — подчеркнул президент.
Лукашенко заверил, что Белоруссия — миролюбивая страна и не собирается «заниматься глобализмом, захватывать чужие государства».
«К нам нет такого "интереса" со стороны других государств. Поэтому межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным оружием нам нет смысла разрабатывать. Мы и не можем этого делать. Мы должны ориентироваться на то, что возможно. Поэтому мы создаем соответствующие ракетные производства», — заявил он.
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Армия , В мире , Войска , СНГ , Александр Лукашенко
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