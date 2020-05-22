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Российский военный спутник вывели на расчётную орбиту 

RT на русском и ещё 17 32 минуты назад
Российский военный спутник вывели на расчётную орбиту
Фото: Роскосмос
Разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на орбиту российский военный спутник, запущенный с космодрома Плесецк.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
«Разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России», — сообщили в ведомстве.
По данным министерства, старт ракеты «Союз-2.1б» и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме.
Ранее Минобороны России сообщило о запуске ракеты-носителя «Союз-2.1б» с военным спутником с космодрома Плесецк.
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Армия , Наука и техника , Министерство обороны , РИА Новости , Плесецк
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