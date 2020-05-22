Российский военный спутник вывели на расчётную орбиту 

Все новости на карте

Разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на орбиту российский военный спутник, запущенный с космодрома Плесецк

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России

«Разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России», — сообщили в ведомстве.

По данным министерства, старт ракеты «Союз-2.1б» и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме.

Ранее Минобороны России сообщило о запуске ракеты-носителя «Союз-2.1б» с военным спутником с космодрома Плесецк.