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В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители 

Lenta.ru 1 час назад
В Ливии заметили российские истребители из Сирии
Фото: РИА Новости
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители. Возможно, они пополнят ряды Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, передает Al Masdar News.
Министр внутренних дел правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башаг заявил, что из российской базы Хмеймим в Сирии вылетело как минимум шесть истребителей МиГ-29 и два истребителя Су-24. При этом он не уверен в том, будут ли они направлены в ЛНА.
21 мая ЛНА пригрозила осуществить в ближайшее время крупнейшую воздушную операцию с возможным участием российских самолетов. По информации министра внутренних дел ПНС Фатхи Башага, Россия отправила Хафтару транзитом через Сирию восемь самолетов. Речь идет о шести МиГ-29 и двух Sukhoi Су-24.
18 мая стало известно, что силы ПНС при поддержке турецких силовиков выбили ЛНА с авиабазы у Триполи. Эта база имела большое стратегическое значение для Хафтара: ее использовали в операции по взятию столицы Ливии.
В Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с парламентом и ЛНА. В 2011-м там началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи.
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Армия , Муаммар Каддафи , Ливия , Сирия
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