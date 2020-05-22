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СМИ: турецкие беспилотники устроили «геноцид» российским «Панцирям» в Ливии

Уничтожение по меньшей мере семи зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства за последние несколько дней в Ливии позволяет говорить о «геноциде» этого вида вооружения, сообщает аналитик издания Defense Express.

При этом эксперты, указав на шасси ЗРПК в виде отечественных КамАЗов, задались вопросом о том, кто поставил зенитные комплексы повстанческим силам.

20 мая, как сообщал «Рамблер», турецкое издание Anadolu отметила, что в районе города Тархуна силами признанного ООН Ливийского правительства национального согласия (ПНС) был нанесен авиаудар по системе противовоздушной обороны Ливийской национальной армии (ЛНА), которая считается повстанческой. В результате был уничтожен зенитного ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» российского производства.

Автор статьи в украинском издании Defense Express отметил, что за минувшее воскресенье (17 мая) беспилотными летательными аппаратами турецкого производства, стоящими на вооружении армии ПНС, было уничтожено как минимум 7 ЗРПК.

«Ударные БПЛА устроили настоящий геноцид разрекламированным российским комплексам "Панцирь-С1"», — говорится в статье.

По словам украинских экспертов, российские «Панцири» силам ЛНА поставляются из Объединенных Арабских Эмиратов, где комплексы устанавливаются на шасси в виде немецких MAN-SX45.

Уничтоженные ЗРПК имели шасси в виде российских КамАЗов, что, по мнению аналитиков, заставляет задуматься о том, кто на самом деле поставляет вооружение повстанцам.