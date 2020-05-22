СМИ: турецкие беспилотники устроили «геноцид» российским «Панцирям» в Ливии
Уничтожение по меньшей мере семи зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства за последние несколько дней в Ливии позволяет говорить о «геноциде» этого вида вооружения, сообщает аналитик издания Defense Express.
При этом эксперты, указав на шасси ЗРПК в виде отечественных КамАЗов, задались вопросом о том, кто поставил зенитные комплексы повстанческим силам.
20 мая, как сообщал «Рамблер», турецкое издание Anadolu отметила, что в районе города Тархуна силами признанного ООН Ливийского правительства национального согласия (ПНС) был нанесен авиаудар по системе противовоздушной обороны Ливийской национальной армии (ЛНА), которая считается повстанческой. В результате был уничтожен зенитного ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» российского производства.
Автор статьи в украинском издании Defense Express отметил, что за минувшее воскресенье (17 мая) беспилотными летательными аппаратами турецкого производства, стоящими на вооружении армии ПНС, было уничтожено как минимум 7 ЗРПК.
«Ударные БПЛА устроили настоящий геноцид разрекламированным российским комплексам "Панцирь-С1"», — говорится в статье.
По словам украинских экспертов, российские «Панцири» силам ЛНА поставляются из Объединенных Арабских Эмиратов, где комплексы устанавливаются на шасси в виде немецких MAN-SX45.
Уничтоженные ЗРПК имели шасси в виде российских КамАЗов, что, по мнению аналитиков, заставляет задуматься о том, кто на самом деле поставляет вооружение повстанцам.