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Истребление турецкими Bayraktar TB2 российских «Панцирь-С1» назвали геноцидом 

Lenta.ru 40 минут назад
«Настоящий геноцид»: Истребление российских «Панцирь-С1»
Фото: globallookpress.com
За последние дни войсками Правительства национального согласия были достигнуты значительные успехи в борьбе с силами Ливийской национальной армии, основную роль в чем сыграло использование турецких оперативно-тактических многоцелевых беспилотных летательных комплексов Bayraktar TB2, уверяет Defense Express.
Украинское консалтинговое агентство отмечает, что турецкие ударные беспилотники устроили «настоящий геноцид» «разрекламированным» зенитным ракетно-пушечным комплексам (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
«Только на видео, появившихся в последнее время в сети, было зафиксировано поражение не менее семи таких комплексов», — пишет Defense Express.
Агентство обращает внимание на то, что до недавнего времени все уничтоженные Турцией ЗРПК российского производства в Ливию попадали из ОАЭ и соответствовали модификации «Панцирь-С1Э», отличающейся использованием немецкого шасси MAN-SX45. Последние же уничтоженные ЗРПК имели российское шасси КамАЗ-6560 8х8, в связи с чем Defense Express задается вопросом о происхождении данных «Панцирь-С1».
В мае турецкое агентство Anadolu сообщило об уничтожении в Ливии девяти ЗРПК российского производства.
В ноябре 2018 года главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский разместил на своей странице в Facebook текст публикации из канала «Военные журналисты» в Telegram, в которой говорится о бесполезности «Панцирь-С1» в Сирии, однако спустя сутки удалил пост.
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Армия , Оружие , Виктор Мураховский , Журнал "Арсенал отечества"
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