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Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ 

Вадим Дроздов 17 минут назад
В Тульской области на полигоне Тесницкое прошли боевые стрельбы парашютно-десантного взвода ВДВ Центрального военного округа в рамках программы обучения бойцов. Кадры с учений опубликовало на своей официальной странице в Youtube Министерство обороны Российской Федерации.
Воздушно-десантные войска предназначены для охвата противника с воздуха и захода в тыл с целью уничтожения наземных огневых точек и выполнения задач по нарушению управления вражескими войсками. Основной способ доставки ВДВ в зону боевых действий — это десантирование как парашютным, так и посадочным способом. Воздушно-десантные войска были созданы впервые в мире в СССР в 1954 году.
Армия , Видео , Министерство обороны , Тульская Область
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