Россия возрождает «каспийского монстра»

Несколько лет назад российская компания «Радар ММС» объявила о разработке нового многоцелевого экраноплана «Чайка», который можно будет использовать для решения самых разнообразных задач, включая перевозку грузов и разведку. Это далеко не первый представленный проект нового экраноплана за последние несколько лет.

Для начала, что такое экраноплан? В экранопланах используется аэродинамическое явление, называемое экранным эффектом. Экранный эффект возникает при полете на очень малой высоте и представляет собой набегающий поток между крыльями самолета и поверхностью, образующий «воздушную подушку». На малых высотах, скажем, на высоте от 3 до 15 метров, лобовое сопротивление крыла значительно меньше, чем на больших высотах. При меньшем лобовом сопротивлении полет становится более эффективным — многие экранопланы зачастую имеют очень короткие крылья, поскольку на малых высотах они создают подъемную силу, достаточную для полета.

Экранопланы создавались в 1980-1990-е годы для ВМФ СССР. Пожалуй, наиболее известным из них был высокоскоростной транспортно-десантный экраноплан/экранолет А-90 «Орленок», который базировался в Черном и Каспийском морях.

Как я уже писал ранее, в конце 1980-х годов был построен более крупный экраноплан проекта «Лунь», который вызвал переполох в разведывательном сообществе США, которое не знало, что собой представляет экраноплан «Лунь», и окрестило ее «каспийским монстром». Этот гигантсткий экраноплан с восьмью двигателями был одновременно и самым тяжелым, и самым крупным летательным аппаратом, существовавшим в период с середины 1960-х до конца 1980-х годов.

Информация из «Твиттера»

Несколько лет назад в «Твиттере» — аккаунте, связанном с российским посольством в Южной Африке, появилось сообщение о том, что в этом году Россия начнет строительство нового экраноплана. Оказалось, что экраноплан, о котором шла речь, называется «Чайка-2». На сайте Центрального конструкторского бюро имени Алексеева говорится, что экраноплан «Чайка-2» предназначен для высокоскоростной «перевозки пассажиров и грузов в морских прибрежных районах», и, судя по всему, этот экраноплан может использоваться условиях низкой температуры и способен совершать посадку на поверхность, покрытую и снегом, и льдом. Возможно, именно благодаря этой существенной особенности экраноплан «Чайка-2» имеет большое значение для России.

«Арктический» сюрприз

В статье, опубликованной в 2018 году российским государственным информационным агентством ТАСС, в общих чертах говорилось о том, почему экранопланы столь важны. Как следует из статьи, их можно будет использовать «для охраны Северного морского пути. Они могут барражировать, закрывать эти районы».

Арктика становится местом, за присутствие в котором растет конкуренция, поскольку там происходит таяние льдов, и арктические воды не замерзают на протяжении более длительного времени. И вполне возможно, что со временем они будут свободными ото льда круглый год. Это способствовало бы активизации российского судоходства, поскольку благодаря незамерзающим водам можно было бы в значительной степени сократить маршруты в Северную Америку и Азию, а также создало бы более благоприятные условия для разведки нефтегазовых месторождений. Многочисленные экранопланы с ракетным вооружением могли бы использоваться в качестве сил быстрого реагирования для патрулирования недавно «размороженного» российского Севера. Или служить довольно веским аргументом в пользу того, чтобы находиться на достаточном расстоянии от этого региона во время конфликта. Однако, несмотря на то, что Арктика явно становится для России все более важным регионом, пока неясно, насколько серьезно следует относиться к проекту строительства этого экраноплана. Посмотрим, что будет с новыми «каспийскими монстрами».