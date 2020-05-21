Анонсировано экстренное совещание НАТО

Экстренное заседание Совета НАТО на уровне послов "созвано в пятницу в связи с решением США выйти из Договора по открытому небу". Об этом сообщил ТАСС в четверг дипломатический источник в Брюсселе. Штаб-квартира НАТО пока официально не подтвердила проведение этой встречи.

"Союзники проведут экстренное заседание Североатлантического совета на уровне послов в связи с решением США выйти из Договора по открытому небу", — заявил он.

Дипломат отметил, что на встрече "будут рассматриваться последствия этого решения для европейской и евроатлантической безопасности и режима контроля над обычными вооружениями".