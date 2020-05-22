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Белоруссия оценила ситуацию с Договором по открытому небу 

RT на русском и ещё 24 27 минут назад
Белоруссия оценила ситуацию с ДОНом
Фото: Reuters
В МИД Белоруссии заявили, что в Минске с сожалением восприняли решение Вашингтона о выходе США из Договора по открытому небу.
«Республика Беларусь с сожалением восприняла решение США о выходе из Договора по открытому небу. Договор имеет особое значение для нашей страны. Он стал одним из первых международно-правовых инструментов с участием Беларуси после обретения ею независимости», — приводит Интерфакс сообщение белорусского внешнедипломатического ведомства.
Ранее посольство США в Москве передало Министерству иностранных дел России официальную ноту о решении начать процедуру по выходу Соединённых Штатов из Договора по открытому небу.
Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва намерена полностью следовать договору до тех пор, пока он действует.
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Армия , Европа , Безопасность , Александр Грушко , МИД , Интерфакс , США
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