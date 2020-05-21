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Скончался один из лучших советских асов 

Вероника Полынина и ещё 1 11 минут назад
Скончался один из лучших советских асов
Фото: WIkipedia
Ветеран Великой Отечественной войны и войны в Корее, летчик-ас Сергей Крамаренко умер в возрасте 97 лет, передает ТАСС.
«Скончался Герой Советского Союза Сергей Макарович Крамаренко. Он был активным участником ветеранского движения», — рассказал агентству глава Клуба Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров Ордера Славы Москвы и Московской области генерал-полковник Николай Антошкин.
За годы участия в Великой отечественной войне с 1942 года Сергей Крамаренко совершил 52 боевых вылета, провел 13 воздушных боев и сбил 1 аэростат противника.
За 11 месяцев войны в Корее в 1951 году выполнил 104 боевых вылета, провел 42 воздушных боя, одержал 13 личных побед.
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Армия , Войска , Сергей Крамаренко , Николай Антошкин , ИТАР-ТАСС , Южная Корея
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