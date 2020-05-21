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Девять российских «Панцирей» уничтожили в Ливии 

Lenta.ru 40 минут назад
В результате военной операции «Вулкан гнева», проводимой армией правительства национального согласия (ПНС) Ливии, были уничтожены девять зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» российского производства. Об этом сообщили в пресс-центре операции, передает турецкое агентство Anadolu.
По данным штаба, комплексы были уничтожены за последние четыре дня. Они принадлежали силам командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
Уничтожение российского «Панциря» в Ливии попало на видео
О нескольких случаях уничтожения «Панцирей» Anadolu ранее сообщало отдельно. Так, 20 мая агентство, ссылаясь на пресс-центр операции армии ПНС, передавало, что один из ЗРПК был уничтожен ударом турецкого беспилотника. Еще один «Панцирь» ранее в мае был захвачен силами ПНС на авиабазе Аль-Ватия близ Триполи, откуда им удалось выбить части армии Хафтара.
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Армия , Видео , Оружие , Ливия
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