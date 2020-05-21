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Девять «Панцирей» уничтожили в Ливии 

Вероника Полынина и ещё 1 22 минуты назад
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии в ходе операции «Вулкан гнева» уничтожила девять российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь», которые находились на вооружении Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара. Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu, передает «Лента.ру».
Отмечается, что комплексы были уничтожены за последние четыре дня.
Как сообщал «Рамблер», накануне представитель командования ПНС заявил, что в течение дня было ликвидировано три ЗРПК «Панцирь» с помощью артиллерии и беспилотных аппаратов: два в районе города Тархуна, еще один к югу от Сирта.
Уничтожение российского «Панциря» в Ливии попало на видео
Ранее турецкая газета Daily Sabah со ссылкой на данные из конфиденциального доклада ООН писала, что Объединенные Арабские Эмираты передали армии Хафтара тяжелое вооружение, в том числе «Панцири», на сумму 14,7 миллиона долларов, южноафриканские вертолеты Super Puma на 15 миллионов долларов, дроны собственного производства на 25 миллионов долларов, беспилотники российского производства «Орлан-10» и китайские ударные дроны на общую сумму 2,1 миллиона долларов, а также различные ракеты, в том числе американского производства.
В апреле Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила, что берет на себя управление страной и прекращает действие Схиратского соглашения 2015 года. Оно предусматривает создание в Ливии органов власти, в частности Правительства национального согласия и Президентского совета (выполняет функции главы государства). В Президентском совете назвали заявление Хафтара попыткой нового переворота.
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Армия , Видео , Оружие , Ливия
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