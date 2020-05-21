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СМИ назвали дату выхода США из Договора по открытому небу 

РИА Новости 21 минуту назад
США в пятницу уведомят РФ о выходе из Договора по открытому небу, сообщила газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации США.
США и Россия в прошлом обвиняли друг друга в нарушениях договора.
Чем грозит миру выход США из Договора по открытому небу
По данным газеты, выход администрации из очередного соглашения может означать, что президент США Дональд Трамп не намерен продлевать основополагающий Договор между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), истекающий в 2021 году.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
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Армия , Видео , США
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