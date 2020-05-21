США в пятницу уведомят РФ о выходе из Договора по открытому небу, сообщила газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации США.

США и Россия в прошлом обвиняли друг друга в нарушениях договора.

По данным газеты, выход администрации из очередного соглашения может означать, что президент США Дональд Трамп не намерен продлевать основополагающий Договор между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), истекающий в 2021 году.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.