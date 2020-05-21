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МИД: у России есть план ответа на выход США из Договора по открытому небу 

ТАСС и ещё 18 44 минуты назад
Россия ответит США планом «Б» на выход из договора
Фото: РИА Новости
План действий в случае выхода США из Договора по открытому небу у России есть, но надо сначала дождаться официального подтверждения выхода Вашингтона из соглашения. Об этом заявил в четверг ТАСС директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, отвечая на вопрос об ответных действиях России на выход США из этого договора.
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"Мы всегда имеем какой-то план "Б". США давно уже не позиционируют себя как надежного партнера, поэтому приходится планировать нашу дальнейшую деятельность исходя из того, какого партнера мы имеем в настоящий момент", — сказал он.
Ермаков назвал абсолютно безосновательными попытки США представить выход из договора как реакцию на нарушения со стороны России.
"Это абсолютно безосновательно, и мы неоднократно это комментировали, — сказал он. — США уже не в первый раз пытаются представить дело так, что Россия что-то нарушает, чтобы считать это основаниями для своего выхода из договоренностей по контролю над вооружениями. Мы готовы к равноправному взаимодействию с США. Все вопросы решались вполне адекватно в рамках договора, об этом свидетельствовали в том числе союзники США по НАТО".
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Армия , Владимир Ермаков , МИД , НАТО , ИТАР-ТАСС , США
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