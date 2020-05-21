Россия ответит США планом «Б» на выход из договора

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План действий в случае выхода США из Договора по открытому небу у России есть, но надо сначала дождаться официального подтверждения выхода Вашингтона из соглашения. Об этом заявил в четверг ТАСС директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков , отвечая на вопрос об ответных действиях России на выход США из этого договора.

"Мы всегда имеем какой-то план "Б". США давно уже не позиционируют себя как надежного партнера, поэтому приходится планировать нашу дальнейшую деятельность исходя из того, какого партнера мы имеем в настоящий момент", — сказал он.

Ермаков назвал абсолютно безосновательными попытки США представить выход из договора как реакцию на нарушения со стороны России.