Россия ответит США планом «Б» на выход из договора

План действий в случае выхода США из Договора по открытому небу у России есть, но надо сначала дождаться официального подтверждения выхода Вашингтона из соглашения. Об этом заявил в четверг ТАСС директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, отвечая на вопрос об ответных действиях России на выход США из этого договора.
"Мы всегда имеем какой-то план "Б". США давно уже не позиционируют себя как надежного партнера, поэтому приходится планировать нашу дальнейшую деятельность исходя из того, какого партнера мы имеем в настоящий момент", — сказал он.
Ермаков назвал абсолютно безосновательными попытки США представить выход из договора как реакцию на нарушения со стороны России.
"Это абсолютно безосновательно, и мы неоднократно это комментировали, — сказал он. — США уже не в первый раз пытаются представить дело так, что Россия что-то нарушает, чтобы считать это основаниями для своего выхода из договоренностей по контролю над вооружениями. Мы готовы к равноправному взаимодействию с США. Все вопросы решались вполне адекватно в рамках договора, об этом свидетельствовали в том числе союзники США по НАТО".