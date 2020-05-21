СМИ: истребители перебросили из Хмеймима в Ливию

Из Сирии Ливию переброшены не менее шести истребителей МиГ-29 и Су-24, заявил глава МВД признанного ООН правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башагха агентству Bloomberg. Об этом сообщает «Интерфакс»

Самолеты пополнили силы Ливийской национальной армии (ЛНА) генерала Халифы Хафтара.

По словам Башагхи, ранее эти самолеты располагались на авиабазе Хмеймим, принадлежащей ВКС России. Как отмечает агентство, неясно, стали ли самолеты новым приобретением Хафтара или они уже принадлежали ему, но находились в Сирии на ремонте.

Вскоре после переброски истребителей в ЛНА анонсировали крупнейшую воздушную операцию в Ливии. Ее целью, по словам командующего воздушных сил ЛНА Сакера аль-Джоруши, станут связанные с Турцией объекты.

Накануне, как писал «Рамблер», армия правительства национального согласия Ливии (ПНС) нанесла удар по системе противовоздушной обороны Ливийской национальной армии (ЛНА) генерала Халифы Хафтара российского производства.

Представитель командования ПНС заявил позже, что всего за день было ликвидировано три ЗРПК «Панцирь» с помощью артиллерии и беспилотных аппаратов: два в районе города Тархуна, еще один к югу от Сирта.