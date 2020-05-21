Глава ДНР привел войска в полную боевую готовность 

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Подразделения народной милиции ДНР приведены в полную боевую готовность, дан приказ открывать огонь в ответ на обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины , заявил глава ДНР Денис Пушилин

«Согласно моим указаниям, подразделения Народной милиции приведены в боевую готовность «Полная» и готовы к выполнению задач по боевому предназначению. Таким образом, республика готова адекватно отреагировать на любые агрессивные действия украинской стороны», — говорится в заявлении на сайте главы ДНР.

Он заявил, что начальнику управления Народной милиции поручено не снижать уровень боевой готовности подразделений.

«В случае обстрела территории республики действовать в соответствии с ранее полученными указаниями, направленными на предотвращение потерь среди мирного населения, а также недопущение разрушений объектов социальной инфраструктуры», — говорится в заявлении.

Пушилин добавил, что приведены в готовность «системы государственного и военного управления к функционированию в условиях обострения военной обстановки».