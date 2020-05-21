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Глава ДНР привел войска в полную боевую готовность 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 1 час назад
Глава ДНР привел войска в полную боевую готовность
Фото: РИА Новости
Подразделения народной милиции ДНР приведены в полную боевую готовность, дан приказ открывать огонь в ответ на обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Согласно моим указаниям, подразделения Народной милиции приведены в боевую готовность «Полная» и готовы к выполнению задач по боевому предназначению. Таким образом, республика готова адекватно отреагировать на любые агрессивные действия украинской стороны», — говорится в заявлении на сайте главы ДНР.
Он заявил, что начальнику управления Народной милиции поручено не снижать уровень боевой готовности подразделений.
«В случае обстрела территории республики действовать в соответствии с ранее полученными указаниями, направленными на предотвращение потерь среди мирного населения, а также недопущение разрушений объектов социальной инфраструктуры», — говорится в заявлении.
Пушилин добавил, что приведены в готовность «системы государственного и военного управления к функционированию в условиях обострения военной обстановки».
Ранее было подсчитано, что за время президентства Владимира Зеленского в ДНР погибли шесть мирных жителей и 72 получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских силовиков.
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Комментарии 1
Армия , В мире , Конфликты , Денис Пушилин , Владимир Зеленский
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