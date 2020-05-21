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У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество 

Lenta.ru 1 час назад
Найдены преимущества «Булавы»
Фото: РИА Новости
Российская баллистическая ракета подводной лодки Р-30 «Булава-30» обладает преимуществом по переносимогу ядерному заряду перед американской UGM-133A Trident II (D5), пишет РИА Новости.
«Хотя американская Trident II D5 летит дальше и бьет точнее, одна российская Р-30 способна обрушить на голову противника гораздо больше смертоносного груза — шесть боеголовок мощностью 150 килотонн каждая», — утверждается в публикации.
В феврале заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что современная Р-30 «Булава-30» «не может считаться особенно прорывной» разработкой, поскольку по дальности стрельбы и круговому вероятному отклонению ракета сопоставима с UGM-133A Trident II D5, принятой на вооружение еще в 1990 году, но уступает последней в 2,5 раза по забрасываемому весу.
В июне 2019 года The National Interest написал, что точности Р-30 «Булава-30», предназначенных для размещения на российских подводных лодках проекта 955 «Борей», недостаточно для применения оружия в рамках сценария «первого удара», предполагающего, в частности, уничтожение шахтных пусковых установок американских LGM-30 Minuteman.
В декабре 2018 года создатель Р-30 «Булава-30», генеральный конструктор Московского института теплотехники, академик Российской академии наук, доктор технических наук Юрий Соломонов заявил, что российское государство сохранил Александ Невский благодаря «прогибу» под Золотую Орду.
Согласно открытым источникам, UGM-133A Trident II D5 получает разделяющуюся головную часть с блоками индивидуального наведения, которая в максимальной конфигурации может быть укомплектована восемью термоядерными зарядами мощностью по 475 килотонн в тротиловом эквиваленте каждый или четырнадцатью 100-килотонными термоядерными боезарядами.
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Комментарии
Армия , Юрий Соломонов , Константин Сивков , РАН , Московский институт теплотехники , РИА Новости , The National Interest
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