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Китайские военные корабли возвращаются в стратегические воды 

BFM.RU 17 минут назад
Китайские корабли возвращаются в стратегические воды
Фото: ТАСС
Китайские корабли возвращаются в стратегические воды, сообщает японская «Майнити симбун». Инциденты в Южно-Китайском море участились, когда соседние страны активно заняты борьбой с пандемией, а Китай ее притормозил.
Спорные воды скрывают богатые месторождения углеводородов, здесь же проходит транзитом треть мировой торговли.
Аппетиты Пекина взять под контроль спорные территории вызывают конфликты с Японией, Филиппинами и Вьетнамом.
Токио имеет ограниченные возможности для ответа, поскольку американский ядерный авианосец «Теодор Рузвельт» Тихоокеанского флота стоит на якоре после обнаружения на его борту больных моряков. Пандемия заставила японские власти также отменить воздушные учения с Индией.
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Армия , Войска , Оружие , Теодор Рузвельт , Китай
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