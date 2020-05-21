Шойгу отмечает юбилей

За свою долгую деятельность в правительстве он завоевал уважение людей тем, что, будучи главой МЧС , всегда сам выезжал на чрезвычайные ситуации, чтобы принять решение, касающееся жизней людей, не по докладу с места, а увидев все своими глазами, а, перейдя на службу в Минобороны, возродил не только боевой потенциал армии, но и ее дух.

Шойгу отдал почти 30 лет государственной службе, и весь список достижений министра охватить невозможно. ТАСС остановился на том, что ему удалось сделать в сравнительно недавнем прошлом.

Руководитель

Нынешний глава Минобороны может быть жестким и ироничным, умеет "припечатать" одной лишь фразой. Например, когда Россию обвиняли в размещении в Калининградской области оперативно-тактических комплексов "Искандер", якобы угрожавших Европе, Шойгу завершил дискуссию одной репликой: "Большой шум поднялся о том, что мы куда-то не туда "Искандеры" поставили. Территория Российской Федерации. Куда хотим, туда ставим".

Во многом благодаря дипломатическим талантам Шойгу и его умению вести переговоры удалось достичь успехов по примирению в Сирии . Подчиненные говорят, что глава Минобороны умеет слушать и слышать. Все, кому довелось с ним работать, отмечают, что министр ценит профессионализм и во главу угла всегда ставит дело, умеет не только убеждать, но и заражать своими идеями тех, кто попадает в радиус действия его обаяния.

Будучи губернатором Московской области , в интервью газете "Коммерсант" он рассказал, что готов работать хоть с цирковым конем, "лишь бы он работал, а не просто хвостом махал". Шойгу всегда доводит дело до конца, за что бы ни взялся, и выполняет обещания. За это его любят не только подчиненные. Многие руководители армий других государств называют его другом.

А, например, в Сербии , другом министра обороны РФ считает весь народ. На одном из концертов режиссер Эмир Кустурица посвятил Шойгу песню "Команданте" как главному вдохновителю Армейских международных игр. "Много раз в жизни я видел, как люди стреляют и людей убивают. Благодаря моему другу Сергею Кужугетовичу Шойгу сделана Олимпиада, где стреляют и не убивают", — сказал тогда режиссер.

Ярким свидетельством этой дружбы стала недавняя операция Минобороны РФ по оказанию помощи Сербии в борьбе с пандемией коронавируса. Российские военные специалисты провели осмотр и приняли участие в лечении более 780 пациентов, а также продезинфицировали множество объектов в республике. За это министр обороны Сербии Александар Вулин поблагодарил в том числе лично Шойгу, отметив, что "знает о его вкладе в то, что помощь была доставлена своевременно". "Спасибо вам за то, что вы сегодня вместе с нами и не покинули нас. Я рад нашей скорой встрече. Я знаю, что мы победим этот вирус", — добавил Вулин.

Реформатор

При Шойгу произошло качественное преобразование армии. Доля современных образцов техники в войсках за время его руководства достигла 68,2%. У России появилось новейшее вооружение, не имеющее аналогов в мире: заступил на дежурство первый ракетный полк, вооруженный ракетным комплексом "Авангард" с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками, в позиционных районах пяти ракетных дивизий РВСН встали на дежурство лазерные установки "Пересвет" и так далее.

Шойгу взял под тотальный контроль расходование средств, выделенных на гособоронзаказ, а поставки вооружения в войска были синхронизированы со строительством необходимой инфраструктуры и подготовкой личного состава.

Помимо перевооружения и появления современного новейшего оружия, не имеющего аналогов в мире, произошли большие внутренние изменения. За последние несколько лет уровень одобрения гражданами армии возрос почти до 90%. Растет престиж армии, количество уклонистов от службы, наоборот, кратно снизилось, и сейчас это уже не является проблемой.

Но самое главное, армия перестала быть вещью в себе и стала частью общества. Безликие зеленые человечки, как называли военных еще в 2010-х годах, стали вежливыми людьми с собственным лицом и историей. Россияне стали гордиться собственной армией. И если раньше камуфляж носили только военные и рыбаки, то сейчас многие гражданские с удовольствием носят полувоенные вещи бренда "Армия России", а сухпаек из кошмара мамы призывника перешел в категорию оригинальных подарков. Такое сближение армии и общества также заслуга министр обороны.

Удалась его попытка объединить и армии мира на Армейских международных играх. Идея заключалась в том, чтобы военные армий мира доказывали свое превосходство не на поле боя, а на спортивных состязаниях и смотрели друг на друга не через прицел, а глаза в глаза. Уже который год летом в Россию приезжают военные со всего мира, чтобы определить лучших в воинских профессиях. Одно из самых зрелищных и популярных у россиян соревнований — "Танковый биатлон" — даже переняли страны НАТО

Строитель

Шойгу, закончивший Красноярский политехнический институт по специальности "инженер-строитель" и проведший студенческие годы в стройотрядах, остался строителем на всю жизнь.

Вступив в должность министра обороны РФ, он приступил к строительству Национального центра управления обороной России . За год на Фрунзенской набережной вырос один из самых мощных центров управления в мире. Сейчас это сердце армии. Отсюда управляются все войска в России и за рубежом, а также координируется работа всех федеральных ведомств, ответственных за безопасность государства.

Став министром обороны, он развернул масштабное строительство военной инфраструктуры. Большое внимание глава ведомства уделяет и строительству жилья для военнослужащих и социальных объектов. На полную мощь при нем заработали такие формы обеспечения жильем, как жилищная субсидия и военная ипотека.

Один из важнейших объектов, благодаря которому имя министра точно останется в истории, — это главный храм Вооруженных сил РФ, который возведен в Подмосковье в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. После открытия храмовый комплекс станет местом силы для военных, центром притяжения духовной жизни. В учебных центрах при нем будут готовить сестер милосердия и вести просветительскую работу с военнослужащими. Сам Шойгу назвал возведение этого храма всенародным делом и действительно привлек к строительству почти всю страну — от обычных граждан и деятелей искусства до предприятий ОПК и крупнейших компаний страны.

Однако это не первый храм, построенный министром. В одном из интервью он признался, что много лет назад уже вырубил часовню собственными руками.

Наставник

Шойгу — один из тех, кто считает, что вкладывать надо не в недвижимость, а в воспитание молодежи. Он свято чтит историю России, в частности Великой Отечественной войны. Именно благодаря министру обороны была введена уголовная ответственность за снос памятников советским воинам за рубежом.

Идея возродить юношеское патриотическое движение "Юнармия" также принадлежит Шойгу. Сейчас движение насчитывает более 600 тыс. участников во всех 85 регионах РФ. При этом министр обороны всегда подчеркивает, что задача "Юнармии" растить не будущих военных, а граждан, любящих свою Родину.

С 2013 года военные строители возвели 13 новых довузовских военных учебных заведений в регионах РФ, в том числе суворовские и президентские кадетские училища, филиал воспитанниц Минобороны в Санкт-Петербурге, три школы для одаренных детей при вузах.

Развиваются и военные вузы. Ежегодно в Минобороны сообщают о росте конкурса на поступление в них. Кроме того, буквально в среду было объявлено о создании Военно-инженерной академии, которая станет основным учебным заведением для подготовки военных инженеров. Изменения произошли и в гражданских вузах, военные кафедры и учебные военные центры в которых были объединены в военные учебные центры, которые будут готовить офицеров запаса, кадровых офицеров для вооруженных сил, а также заниматься подготовкой рядовых и сержантов запаса.

Большое внимание он уделяет использованию потенциала молодежи. Для этого в Вооруженных силах РФ были сформированы научные роты, сейчас их уже 17. Пять из них работают в технополисе "Эра", создание которого — это еще один вклад Шойгу в будущее. Таким образом, талантливые молодые люди из тех, кто идет отдать долг родине, получают возможность реализовать свой потенциал во время службы. Конкурс по отбору в роты колоссальный. В самом начале их формирования Шойгу поставил одно жесткое условие: "Главный и единственный запрет, который я, во всяком случае, изложил ясно и сформулировал совершенно четко: как только увижу хоть одного блатного, весь командный состав этой роты и те, кто комплектовал ее, будут немедленно заменены".

Большинство тех, кто пришел провести в этих ротах год на срочной службе, остается работать в научно-исследовательских организациях вооруженных сил и после службы. После научных рот были созданы и четыре научно-производственные, где молодые люди служат на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. По замыслу Шойгу, научные роты должны быть большой теплицей или инкубатором для военных научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро.

Художник

О хобби министра обороны известно немного. Любит старые советские песни. Играет в хоккей, под номером 13 в команде президента России Владимира Путина забивает шайбы в ворота соперников в Ночной хоккейной лиге. Рисует и занимается резьбой по дереву. Сам говорит, что предпочитает акварель.

Однако министр не показывает свои работы широкой аудитории. Их можно увидеть только на его родине — в Туве. Первая его персональная выставка прошла в Национальном музее имени Алдан Маадыр в Кызыле два года назад. В экспозиции были представлены произведения графики и живописи, вазы, а также скульптуры, выполненные из корней тувинских кедров — любимого материала министра обороны.

Работы Шойгу и редкие кадры его отдыха в Туве выкладывает в социальных сетях глава региона Шолбан Кара-оол.

Путешественник

Отпуска министр обороны РФ и по совместительству президент Русского географического общества (РГО) проводит в России и, как правило, в Туве, которую любит всем сердцем. Часто вместе с Путиным. Развлечения скромные — рыбалка, сбор грибов и ягод, уха и чай с чабрецом. 13 лет назад в их компании там отдохнул и князь Монако Альбер II.

По мнению Шойгу, которое он неоднократно озвучивал, лучше России в мире нет места, и россияне в первую очередь должны узнать свою страну, побывать в ее красивых и сокровенных местах, а потом уже ехать отдыхать за рубеж.

Заразил любовью к России он не только своих соотечественников, но и иностранцев. Альбер II с 2010 года входит в состав попечительского совета Русского географического общества, в прошлом году в него вошел и основатель Alibaba Groupe Джек Ма

Шойгу стал президентом РГО в 2009 году. Он идейный вдохновитель множества экспедиций и конкурсов общества: географический диктант, фотоконкурс "Самая красивая страна", конкурс "Лучший гид России" призваны показать россиянам красоту их страны и побудить исследовать ее самостоятельно.

Очень бережно относится министр к наследию прошлого. Одним из направлений работы Русского географического общества стало восстановление памятников истории. Два года назад с помощью общества была восстановлена Константиновская батарея в Крыму, и первую экскурсию по отреставрированному равелину провел лично президент РГО.

Рекордсмен

О том, что Шойгу рекордсмен по времени пребывания в ранге министра в современной России, знают все. Перед тем, как взять на себя ответственность за обороноспособность государства, Шойгу 20 лет руководил МЧС России, создав ведомство с нуля. В результате оно получило репутацию самого эффективного чрезвычайного ведомства в мире.

Но мало кто помнит, что первая операция МЧС под руководством Шойгу занесена в книгу рекордов Гиннесса.

В сентябре 1991 года над Уфимским нефтеперерабатывающим заводом надломился и завис на 150-метровой высоте обломок заводской трубы массой более 700 тонн. Последствия его обрушения грозили не только НПЗ, но и миллионному городу.

Было решено его взорвать прямо наверху. На высоте работала группа во главе со спасателем-альпинистом Андреем Рожковым . Альпинисты подготовили и установили крючья для укрепления заряда. Но самым тяжелым было поднять на высоту десятки килограммов взрывчатки и для снижения осколочного и фугасного действия взрыва закрыть снаряды защитными мешками из мокрого стекловолокна. Специалисты работали при постоянной угрозе обрушения отколовшихся кусков и самой трубы.

Через несколько дней удалось поднять по накренившейся трубе и закрепить на ней 350 кг взрывчатки. Благодаря направленному высотному взрыву, который был выполнен впервые в мире, обломок трубы лег в точно определенное место, и эта операция попала в Книгу рекордов Гиннесса.