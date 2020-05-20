В США испугались нового российского беспилотника

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В США испугались российского беспилотника на базе Су-57 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Американское издание Popular Mechanics обеспокоено из-за разработки в России беспилотника на базе истребителя пятого поколения Су-57, который во многих аспектах превосходит аналоги.
Так журнал отреагировал на новость об испытаниях в России беспилотного режима у новейшего истребителя пятого поколения. В кабине истребителя в этот момент находился пилот, но не управлял самолетом, а только следил за его системами, пишет «Царьград» со ссылкой на PM.
Popular Mechanics пишет, что проведение испытаний такого режима уже говорит о том, что Россия уверенно двигается в сторону создания беспилотников-истребителей.
Американцы встревожены тем, что Су-57 — серьезная боевая машина, которая превосходит свои аналоги — в том числе по своим стелс-технологиям. Су-57, как предполагается, будет работать в паре с БПЛА С-70 «Охотник». Задача истребителя — очистить небо от вражеских самолетов, а беспилотник должен наносить удары по наземным целям.
Издание пишет, что концепцию, которую Россия сейчас реализовывает, ранее уже описал глава компании SpaceX Илон Маск, который говорил, что «эра истребителей прошла».
«У F-35 должен быть конкурент. Он должен быть самолетом-истребителем, которым дистанционно управляет оператор, но его действия дополняются беспилотными технологиями», — отметил тогда Маск.
Ранее источник сообщил, что «истребитель пятого поколения Су-57 отрабатывает беспилотный режим в ходе испытаний».
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Армия , Видео , Войска , Катастрофы , Оружие , Илон Маск , SpaceX , Царьград ТВ , США
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