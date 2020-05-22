В Петербурге спустили на воду фрегат «Адмирал Головко» 

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Церемония прошла с минимальным числом участников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия "Северная верфь"

"Адмирал Головко" является вторым серийным кораблем проекта, а в линейке это третье по счету судно. Головным кораблем проекта является фрегат "Адмирал Горшков", с 2018 года он находится в составе Северного флота. Также сейчас к передаче флоту готовится корабль "Адмирал Касатонов".

Проект 22350 имеет принципиальное значение. Ожидается, что корабли проекта в перспективе станут основными судами ВМФ дальней морской и океанской зоны.

Сердце корабля — дизель-электрическая газотурбинная установка мощностью 65 тысяч лошадиных сил. Это полностью отечественная разработка. Все суда проекта оснащаются самыми современными артиллерийскими и ракетными установками.

В ближайшие месяцы фрегат "Адмирал Головко" будут достраивать на воде. Передача корабля Северному флоту намечена на декабрь 2021 года.