Турция подвела итоги вмешательства в войну в Ливии 

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил об изменении баланса сил в Ливии . Таким образом он подвел итоги вмешательства своей страны в военные действия в африканской стране. Об этом сообщает Anadolu.

Анкар подчеркнул, что теперь правительство национального согласия (ПНС) имеет преимущество над Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. По мнению министра, успех ПНС стал возможен благодаря поддержке турецких военных консультантов, а также их помощи армии в организации военной подготовки.

18 мая стало известно, что силы ПНС при поддержке турецких силовиков выбили Ливийскую национальную армию (ЛНА) с авиабазы у Триполи. Эта база имела большое стратегическое значение для Хафтара: ее использовали в операции по взятию столицы Ливии.

В конце апреля Ливийская национальная армия заявила, что теперь управляет Ливией.

Однако Евросоюз и Россия такое заявление не одобрили, заявив, что оно не приведет к устойчивому решению конфликта, о котором стороны (в присутствии России, Германии, Франции, Великобритании, Турции, Египта, генсека ООН и главы Еврокомиссии ) договаривались в январе в Берлине.