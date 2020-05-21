Поражение Хафтара поменяло планы Турции 

Переход стратегически важной авиабазы «Аль-Ватыйя» под контроль Правительства национального согласия (ПНС) дал повод говорить о новой миссии Турции Ливии . В главных турецких государственных СМИ появились предположения, что теперь Анкара , активно поддерживающая международно признанное правительство во главе с Фаизом Сараджем, «додавит» командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара. На этом фоне арабская пресса сообщает о возможном отказе от самоназванного фельдмаршала его основных союзников.

Рассуждения о «новой миссии» турецкого руководства во главе с Реджепом Тайипом Эрдоганом появились на страницах Daily Sabah. Обозреватель Яхья Бостан заметил, что официальная Анкара больше не стремится усадить Хафтара за стол переговоров.

В свете последних событий Турция определила новую цель в Ливии. Анкара больше не стремится принудить Хафтара к участию в дипломатических переговорах. Вместо этого новая миссия состоит в том, чтобы вывести этот источник нестабильности, этого убийцу гражданского населения из игры, — пишет Бостан.

Однако переходу к этой цели препятствуют некоторые факторы. Например, готовность основных партнёров Хафтара за рубежом продолжать поддержку самоназванного фельдмаршала. Научный сотрудник голландского исследовательского центра Clingendael Institute Джалель Харчауи в разговоре с турецким порталом Ahval заявил, что главный враг Турции — это Эмираты, которые хотят довести игру до победного конца и вытеснить своих оппонентов из бывшей Джамахирии. В их пользу говорит то, что западный мир фактически дал им карт-бланш на действия в Северной Африке, не особо обращая внимания на динамику ливийского противостояния.

Это ещё не конец, битва ещё не выиграна, — добавляет Харчауи.

Серьёзным симптомом для ЛНА стала потеря важной авиабазы «Аль-Ватыйя», которая находится на подступах к Триполи. Египетский оппозиционный портал Mada Masr со ссылкой на информированные источники пишет, что после того, как сторонники Хафтара сдали свои позиции там фактически без особого сопротивления, Египет и Эмираты рассматривают сценарий с отказом от помощи фельдмаршалу. По их словам, теперь Франция, Египет и ОАЭ стоят перед важным вопросом — что делать с командующим ЛНА, ставку на которого делать уже совершенно невозможно. Есть идея перенаправить все усилия на поддержку инициатив спикера восточно-ливийского парламента Агилы Салеха, который, похоже, имеет разногласия с Хафтаром. Особенно это стало очевидно после того, как «фельдмаршал» объявил себя единоличным правителем в восточной части страны, фактически обесценив работу восточно-ливийских органов власти.

Руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт РСМД Кирилл Семёнов в разговоре с NEWS.ru заявил, что сообщения Mada Masr следует воспринимать с «щепоткой соли».

Lo Bianco/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Кирилл Семёнов, руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития и эксперт Российского совета по международным делам:

Ещё рано говорить об отказе от Хафтара. Точнее, Египет давно уже начал от него дистанцироваться, ОАЭ пока ничего не говорят по этому поводу. Видимо, стоит задача перезапустить мирный процесс и ввести в игру новые фигуры, которые бы смогли потеснить Хафтара. Не исключено, что могут вернуться к Салеху и его мирному плану, который для него подготовили российские эксперты.

Не менее важным фактором, как утверждают опрошенные Ahval эксперты, остаётся и налаженный транзит из Сирии в Ливию, который, согласно многочисленным сообщениям в арабской прессе, обеспечивает Хафтара свежей силой — наёмниками. Такое перенасыщение Ливии иностранными силами даёт основания ожидать пробуксовку вооружённого конфликта. Однако Хафтару уже сейчас стоит задуматься о своих отношениях с зарубежными партнёрами.