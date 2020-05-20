В России создадут военно-инженерную академию 

Военно-инженерная академия будет создана в России , она станет главным вузом в стране по подготовке военных инженеров, заявил в среду в ходе коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу

В настоящее время кадры для инженерных войск готовят Военный институт инженерных войск Общевойсковой академии Вооружённых Сил и Тюменское высшее военно-инженерное командное училище.

"В целях дальнейшего развития инженерных войск, повышения результативности научных и научно-прикладных исследований, а также качества подготовки специалистов принято решение о создании Военно-инженерной академии, которая призвана стать главным учебным заведением по подготовке военно-инженерных кадров", — сказал Шойгу.

Генерал пояснил, что решение создать специализированное учебное заведение связано с выросшей за последние годы интенсивностью применения инженерных войск для решения различных задач в ходе операций и учений, а также для оказания помощи населению и инфраструктуре страны.

"Наглядным примером являются их успешные действия при разминировании в Сирии и Лаосе, форсировании водной преграды шириной более двух километров на Волге, ликвидации последствий оползня в Бурейское водохранилище. Специалистами войск проделана огромная работа", — отметил он.

По словам Шойгу, в Сирии и Лаосе российские военные инженеры очистили от взрывоопасных предметов очищено более шести с половиной тысяч гектаров земли, 17 тысяч различных зданий, обезврежено свыше 100 тысяч взрывоопасных предметов.