Министерство обороны Российской Федерации опубликовало на своей странице Youtube видео обучения снайперов Восточного военного округа. Военнослужащие осваивали снайперские приемы "охоты" и маскировки, разработанные еще во времена Великой отечественной войны легендарным стрелком и героем Советского Союза Василием Зайцевым. В ходе учений также отрабатывались приемы по поражению групповых целей несколькими парами, стрельбе дуплетом, использованию природных условий и положения солнца в боевых условиях. При контрснайперской борьбе военные учились использовать монеты и солнечные блики для имитации прицела винтовки. Снайперов учат использовать весь накопленный боевой опыт и знания в совокупности с возможностями современного оружия.
Опубликовано видео обучения снайперов ВВО
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