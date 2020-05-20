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Армия Хафтара решила отвести свои войска от Триполи 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
Армия Хафтара отводит войска от Триполи
Фото: Bilal Hussein/AP
Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара приняла решение отвести свои подразделения на 2-3 км от всех фронтов возле столицы страны Триполи. Об этом говорится в заявлении официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари, размещенном в его Facebook.
Он отметил, что силы ЛНА пошли на такой шаг из-за наступления праздника разговения Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам).
По словам Ахмеда аль-Мисмари, отвод отрядов будет осуществлен, чтобы увеличить простор в районе Триполи для проведения религиозных обрядов и "обмена визитами, а также связями между ливийцами, как это происходит на севере, востоке и западе страны".
В ЛНА надеются, что ПНС последует их примеру "во избежание кровопролития по окончании месяца Рамадан".
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Армия , Войска
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