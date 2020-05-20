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Корабль-носитель «Калибров» «Павловск» заложат летом 2020 года 

РИА Новости и ещё 5 14 часов назад
Малый ракетный корабль «Павловск» заложат летом
Фото: РИА Новости
Малый ракетный корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" проекта 22800 ("Каракурт") "Павловск", заложат на Амурском судостроительном заводе летом 2020 года, заявил в среду в интервью газете "Красная звезда" командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.
"На Амурском судостроительном заводе (АСЗ) в различной степени готовности находятся три малых ракетных корабля проекта "Каракурт" — "Удомля", "Ржев" и "Уссурийск". Они также являются носителями комплекса крылатых ракет "Калибр-НК". Еще один такой корабль, МРК "Павловск", будет заложен в Комсомольске-на-Амуре летом", — сказал он.
Адмирал напомнил, что на АСЗ также ведется строительство еще одного корвета проекта 20380 — "Резкий". В нынешнем году он будет выведен из дока для достройки на плаву с планируемой передачей флоту в 2021 году.
Малый ракетный корабль проекта 22800 спроектирован центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Длина корабля — 67 метров, ширина — 11 метров, осадка — четыре метра. МРК вооружены 76-миллиметровым автоматическим универсальным орудием и зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М", а также ударным комплексом крылатых ракет "Калибр-НК". Кроме Зеленодольского завода их также строит Амурский судостроительный завод, судостроительный завод "Пелла" и "Восточная верфь".
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Армия , Человек года , Сергей Авакянц , Амурский судостроительный завод , Восточная верфь , ЦМКБ Алмаз , Судостроительный завод "Пелла"
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