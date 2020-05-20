Малый ракетный корабль «Павловск» заложат летом

Малый ракетный корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" проекта 22800 ("Каракурт") "Павловск", заложат на Амурском судостроительном заводе летом 2020 года, заявил в среду в интервью газете "Красная звезда" командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц

"На Амурском судостроительном заводе (АСЗ) в различной степени готовности находятся три малых ракетных корабля проекта "Каракурт" — "Удомля", "Ржев" и "Уссурийск". Они также являются носителями комплекса крылатых ракет "Калибр-НК". Еще один такой корабль, МРК "Павловск", будет заложен в Комсомольске-на-Амуре летом", — сказал он.

Адмирал напомнил, что на АСЗ также ведется строительство еще одного корвета проекта 20380 — "Резкий". В нынешнем году он будет выведен из дока для достройки на плаву с планируемой передачей флоту в 2021 году.