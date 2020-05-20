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В России стартует отправка призывников в войска 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
В России стартует отправка призывников в войска
Фото: Минобороны России
Военнослужащим, направляемым в Вооруженные Силы, будут выдаваться банковские и персональные электронные карты, медицинские маски и несессер, в который входит антисептик для рук.
Сегодня стартует отправка призывников со сборных пунктов в соединения и воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации. Мероприятие проводится в рамках весеннего призыва 2020 года граждан на воинскую службу.
«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2020 г. № 232 "О призыве в апреле — июле 2020 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву" с 1 апреля проводятся мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу», — говорится в сообщении Минобороны России.
Запланирована отправка более 35 тысяч призывников со сборных пунктов на автотранспорте Минобороны, прошедшем специальную обработку. Кроме того, из некоторых регионов призывников будут доставлять самолетами военно-транспортной и гражданской авиации.
«Предусмотрены железнодорожные перевозки команд 6-ю воинскими эшелонами и отдельными пассажирскими вагонами (более 2500 вагонов) в графиковых пассажирских поездах. Количество военнослужащих в одном таком вагоне будет сокращено на треть», — также говорится в сообщении оборонного ведомства.
Все сотрудники и медицинский персонал сборных пунктов заранее были обеспечены медицинскими масками и индивидуальными антибактерицидными средствами, а также бесконтактными термометрами.
Призывники, прибывающие на сборные пункты, в ходе весеннего призыва на военную службу, пройдут экспресс-тестирование на наличие коронавирусной инфекции.
«Для обеспечения безопасности и сохранения здоровья военнослужащие, после их прибытия в соединения и воинские части, пройдут двухнедельный карантин», — уточнили в Минобороны России.
На всех сборных пунктах проведена дезинфекция помещений и прилегающей к ним территории, а также созданы необходимые запасы медицинских масок, средств для дезинфекции и тестов на наличие коронавирусной инфекции в полном объеме.
На официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации молодые люди и их родители могут обратиться в действующие электронные приемные главнокомандующих видами, командующих родами войск и войсками военных округов.
Кроме того, в разделе «Служба по призыву» призывники и их родные смогут найти ответы на вопросы по тематике призыва, а также информацию об ответственности за уклонение от призыва.
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Комментарии
Армия , Войска , Министерство обороны
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