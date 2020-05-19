Террористы обстреляли населенные пункты в Идлибе и Латакии

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"Зафиксировано три обстрела населенного пункта Дадих, два обстрела населенного пункта Мелладжа, один обстрел населенного пункта Кавкаба, один обстрел населенного пункта Хазарин в провинции Идлиб, два обстрела населенного пункта Сальма в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации "Джабхат Ан-Нусра"*", — заявил Журавлев.

За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано, отметил контр-адмирал.

"Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Камишлия — Телль-Эш-Шур-Гарби — Алия — Бир-Шмандур — Мишрака — Айн-Иса — Швайхан — Метрас — Швайхан — Айн-Иса — Мишрака — Алия — Телль-Эш-Шур-Гарби — аэродром Камишлия", — рассказал Журавлев.

Также подразделения российской военной полиции продолжили патрулировать несколько маршрутов в провинциях Алеппо, Хасеке и Ракка. *Террористическая организация, запрещенная в России