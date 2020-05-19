Террористы обстреляли населенные пункты в Идлибе и Латакии

Террористическая организация "Джебхат Ан-Нусра"* обстреляла населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.
"Зафиксировано три обстрела населенного пункта Дадих, два обстрела населенного пункта Мелладжа, один обстрел населенного пункта Кавкаба, один обстрел населенного пункта Хазарин в провинции Идлиб, два обстрела населенного пункта Сальма в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации "Джабхат Ан-Нусра"*", — заявил Журавлев.
За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано, отметил контр-адмирал.
"Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Камишлия — Телль-Эш-Шур-Гарби — Алия — Бир-Шмандур — Мишрака — Айн-Иса — Швайхан — Метрас — Швайхан — Айн-Иса — Мишрака — Алия — Телль-Эш-Шур-Гарби — аэродром Камишлия", — рассказал Журавлев.
Также подразделения российской военной полиции продолжили патрулировать несколько маршрутов в провинциях Алеппо, Хасеке и Ракка. *Террористическая организация, запрещенная в России